Ексочільник Кременчука Анатолій Литвиненко відзначив 80-річний ювілей

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З цією датою його привітали на сесії Кременчуцької міськради

Керівнику федерації роботодавців Кременчука, очільнику міста у 1986-1990 роках Анатолію Литвиненку 9 березня виповнилося 80 років. Він був головою міськвиконкому — зараз це посада міського голови.



Ювіляра привітали 11 березня під час сесії Кременчуцької міської ради. Мер міста Віталій Малецький зазначив, що, завдяки Анатолію Литвиненку, свого часу ріс та розбудовувався мікрорайон Молодіжний.



Ювіляр, взявши слово, зазначив, що він щасливий тим, що очолював місто у роки, коли добре працювала промисловість. Зокрема, з конвеєру «АвтоКрАЗу» сходило щодня по 100 машин, та побажав Кременчуку економічного зростання.



