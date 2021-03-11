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У Кременчуці фура «притерла» Smart

Сьогодні, 10:23 Переглядів: 497

 

У ДТП ніхто не постраждав

У Кременчуці фура «притерла» Smart. Як повідомляють у соцмережах, це сталося поблизу м'ясокомбінату.


У ДТП ніхто не постраждав. Водії поліцію не викликали.

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Автор: Юлия Волынская
Теги: ДТП
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