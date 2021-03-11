У Кременчуці фура «притерла» Smart

Сьогодні, 10:23 Переглядів: 497

У ДТП ніхто не постраждав

У Кременчуці фура «притерла» Smart. Як повідомляють у соцмережах, це сталося поблизу м'ясокомбінату.





У ДТП ніхто не постраждав. Водії поліцію не викликали.