На Полтавщині стартувала нерестова заборона на вилов водних біоресурсів

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 282 Коментарів: 1

Порушення правил рибальства карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності

З 1 квітня в 22 областях України розпочинається нерестова заборона на вилов водних біоресурсів, повідомляє пресслужба Держрибагентства. Йдеться і про Полтавську область також.





Тривалість нерестової заборони відрізняється залежно від областей та водойм - на Полтавщині вона триватиме до 9 червня. З детальною інформацією можна ознайомитися у наказах відповідних територіальних управлінь за посиланням.





Також наразі триває заборона на вилов раків, яка протримається ще довше - до 30 червня.





Відповідно до Правил любительського та спортивного рибальства, під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом. Рибалити можна з берега в межах населеного пункту у дозволених місцях, за межами нерестовищ (межі визначені у наказах). Забороняється здійснення будь-якого іншого способу вилову, в тому числі, з перевищенням дозволеної добової норми вилову – три кілограми. Заборонено пересування плавучих засобів (човнів), організацію змагань з рибальства та проведення підводного полювання.





Під час нересту також забороняється проведення вибухових та гідротехнічних робіт, видобуток піщано-гравійної суміші, розчистки русел річок, днопоглиблення, берегоукріплення тощо.





Крім того, відповідно до Правил промислового рибальства в рибогосподарських водних об’єктах України забороняється добування водних біоресурсів у даний період.





«Потужний природний інстинкт нересту стає у риб головним, він приглушує рефлекси самозбереження. В цей час риба може стати легкою здобиччю для браконьєрів. Тому закликаю громадян бути відповідальними та дотримуватися даної заборони, адже від того, як пройде нерест водних біоресурсів, залежить відновлення їх популяцій у наших водоймах», - наголошує т.в.о. Голови Держрибагентства Олег Баздуганов.





Порушення правил рибальства карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за порушення правил рибальства згідно КУпАП становить від 34 до 680 грн. За незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотну шкоду передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом). Відповідно до цієї статті передбачено накладання штрафу в розмірі від 1700 до 6800 грн або обмеження (позбавлення) волі на строк до 3 років з конфіскацією знарядь, засобів промислу та всього добутого.

Повідомити про порушення правил рибальства, порядку придбання чи збуту водних біоресурсів або отримати додаткову інформацію щодо нерестової заборони можна за телефоном всеукраїнської безкоштовної «гарячої лінії» Держрибагентства: 0 (800) 50-52-50.





Довідково:

Основними передумовами, що дають «команду» до початку нересту є температурний чинник, кисневий режим, наявність партнера та субстрату для відкладання статевих продуктів.





Однак, не вся риба одразу йде на нерест. Зазвичай, спочатку нерестяться хижі види риб: щука та окунь. Далі протягом квітня в нерестовий процес поступово входить переважна більшість видів іхтіофауни. Останніми відкладають ікру короп, лин та сом (з середини або кінця травня). Карась взагалі може метати ікру порціями протягом всього літа.





Ікрометання у риб буває одноразовим, коли метають ікру впродовж декількох хвилин (щука, окунь, плітка та інші) або порційним, коли метають ікру окремими порціями з інтервалами від декількох днів до 2-3 тижнів (лин, плоскирка, карась та інші).