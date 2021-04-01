Кременчук

Кременчуцьке тролейбусне управління розігрує автомобіль з підігрівом

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 603 Коментарів: 3

 

Акція триватиме лише один день

Кременчуцьке тролейбусне управління витратило майже мільйон на дві вживані автівки. З міського бюджету закупили білий Nissan X-Trail та сірий Ford Fusion. Один автомобіль передали у користування мерії Кременчука, а інший вирішили розіграти між кременчужанами.


Кременчуцьке тролейбусне управління витратить майже мільйон на дві вживані автівки


Акція триватиме лише один день. Для цього необхідно проїхатися у тролейбусі й придбати квиток. У місці для перевірки необхідно потерти монеткою. Лише сьогодні замість слова «квиток» мають з'явитися слова «спробуй ще», а для щасливого власника - «Автомобіль». Якщо саме ви стали щасливим переможцем - зверніться до Кременчуцького тролейбусного управління з паспортом та квитком.


 

5
Автор: ТелеграфЪ Первоапрельский
Теги: приколы
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Коментарі: 3

2 873
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:35

Несмешная шутка

[На вкус и цвет все троллейбусы разные. Администрация]


2 2
34
waxettio:
Сьогодні, 12:43

телеграф, как бы хватит ерундой страдать...

 

[Нит. Администрация]


3 1
861
inattentive:
Сьогодні, 12:53

Поздно. Я заказал на сегодня все троллейбусы. А пассажиры "подставные" ,по этому, все талончики отдают тоже мне.


1 0

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