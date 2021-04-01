Кременчуцьке тролейбусне управління розігрує автомобіль з підігрівом

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 603 Коментарів: 3

Кременчуцьке тролейбусне управління витратило майже мільйон на дві вживані автівки. З міського бюджету закупили білий Nissan X-Trail та сірий Ford Fusion. Один автомобіль передали у користування мерії Кременчука, а інший вирішили розіграти між кременчужанами.









Акція триватиме лише один день. Для цього необхідно проїхатися у тролейбусі й придбати квиток. У місці для перевірки необхідно потерти монеткою. Лише сьогодні замість слова «квиток» мають з'явитися слова «спробуй ще», а для щасливого власника - «Автомобіль». Якщо саме ви стали щасливим переможцем - зверніться до Кременчуцького тролейбусного управління з паспортом та квитком.



