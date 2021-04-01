Гендерна рівність на ринку праці в Україні: чи вона є

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 418

Часто жінки навіть не звертаються до Служби зайнятості

Останнім часом питання гендерної рівності у сфері трудових відносин є особливо актуальним для українців, про нього багато говорять – але цифри показують, що серед жінок рівень зайнятості є нижчим, ніж серед чоловіків, при тому, що здебільшого жінки мають кращу освіту. Про таке свідчить інформація, надана Міжнародною організацією праці.









За даними Полтавської обласної служби зайнятості, у 2020 році по допомогу з працевлаштуванням звернулось 70,9 тисяч людей, а 33,2 тисячі знайшли роботу за допомогою фахівців служби. З них 60% були чоловіками.





Причини такого розриву полягають у зайнятості полягають в нерівності оплати праці, обмеженнями в деяких професіях, структурою виробництва, де більше потребують чоловічих рук, впливом суспільного менталітету, необхідністю догляду за дітьми.





Часто жінки навіть не звертаються до Служби зайнятості: на початок березня зареєстровано 15,5 тисяч (52%) безробітних чоловіків і 14,3 тисяч (48%) жінок.









Але Полтавська обласна служба зайнятості наголошує, що найбільш вразливі категорії громадянок можуть розраховувати на додаткові гарантії у працевлаштуванні згідно ст. 14 Закону України про зайнятість населення. Кар’єрні радники допомагають жінкам, залучаючи їх до активних заходів сприяння зайнятості: ярмарків вакансій, презентацій роботодавців, участі в клубах для жінок. Допомагають фахівці й у складанні індивідуального плану з працевлаштування.





Також Служба зайнятості надає жінкам можливість отримати конкурентоздатну професію або підвищити кваліфікацію. Минулого року такою можливістю скористалось близько 5000 безробітних, 1300 з яких – жінки.