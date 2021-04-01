За фото з мером Малецьким кременчужани можуть виграти ящик захисних масок

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 295

Світлину з очільником Кременчука потрібно викласти на своїй сторінці в інстаграмі з хештегом #хочу_маску_від_мерії

Сьогодні, 1 квітня, мерія Кременчука запустила акцію – за фотографію с міським головою Віталієм Малецьким можна отримати ящик захисних масок. Це допоможе підтримати кременчужан у непростий час пандемії, підвищити авторитет місцевої влади та популяризувати стиль життя з чітким дотриманням вимог протиепідемічної безпеки.





Умови акції прості: необхідно зробити світлину з очільником Кременчука, викласти її на своїй сторінці в інстаграмі з хештегом #хочу_маску_від_мерії. Взяти участь в розіграші охочі можуть до кінця квітня. І уже 30 квітня мер Віталій Малецький особисто визначить п'ятьох переможців, які й отримають свої призи. Результати розмістять на офіційному сайті Кременчуцької міськради.





Тож якщо зустрінете міського голову на вулиці чи в магазині, не гайте часу та сфотографуйтеся з ним! Крім того, у робочі дні з 9.00 до 10.00 пан Малецький чекатиме кременчужан біля входу у мерію для спільних фотосесій.





Нагадаємо, що скоро у Міському саду кременчужани та гості міста зможуть безкоштовно подивитися на слона, якого в Індії подарували меру Віталію Малецькому.