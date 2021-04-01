На Полтавщині зіткнулися ВАЗ і DAF: водій легковика загинув

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1 квітня, близько 12.30, на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський», поблизу села Вили Лубенського району у ДТП загинув чоловік, повідомляє пресслужба поліції.





За попередніми даними, ВАЗ під керуванням 30-річного водія зіткнувся із сідловим тягачем DAF, за кермом якого перебував 36-річний водій. На жаль, від отриманих травм водій ВАЗа помер на місці.





Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює обставини ДТП.