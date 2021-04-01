У Хоролі затримали кременчужанина, який викрав рибацького приладдя на кілька десятків тисяч

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27 березня, близько 7.00, до поліції звернувся житель міста Хорол, у якого зі складу викрали рибацьке та спортивне приладдя на кілька десятків тисяч гривень, повідомляє пресслужба поліції.









- За вказаною заявником адресою прибула слідчо-оперативна група Лубенщини. Працівникам поліції вдалося оперативно встановити підозрюваного. Ним виявився 38-річний кременчужанин. Правопорушник намагався втекти від переслідування на автомобілі, однак його затримали за 2 кілометри від міста Хорол. У автівці виявили викрадене майно. Речові докази вилучили та направили на експертизу. Фігуранта затримали. Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, - розповів т.в.о. начальника відділення поліції №2 (м. Хорол) Лубенського районного відділу поліції Максим Бодак.





За даним фактом слідчі здійснюють досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення або сховище) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.



