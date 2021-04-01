Президент Зеленський звільнив 16 голів РДА на Полтавщині

Посадовців звільнили через реорганізацію районних державних адміністрацій
Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення голів 16 райдержадміністрацій на Полтавщині. Документи оприлюднили на сайті Офісу Президента.
Розпорядження про звільнення голів підписані 29 та 30 березня. Згідно з документами, звільнили:
- голову Лохвицької РДА Тетяну Костенко;
- голову Котелевської РДА Павла Лугового;
- голову Диканської РДА Євгенія Скибу;
- голову Гребінківської РДА Олександра Князєва;
- голову Глобинської РДА Наталію Величко;
- голову Великобагачанської РДА Сергія Братіка;
- голову Шишацької РДА Сергія Скорохода;
- голову Чутівської РДА Тетяну Данільченко;
- голову Чорнухинської РДА Юрія Самойліка;
- голову Хорольської РДА Романа Гловацького;
- голову Семенівської РДА Івана Дзуса;
- голову Решетилівської РДА Івана Черкуна;
- голову Пирятинської РДА Анатолія Зайцева;
- голову Оржицької РДА Романа Сидоренка;
- голову Новосанжарської РДА Владислава Васюту;
- голову Машівської РДА Андрія Карацюпу.
Згідно з розпорядженнями, посадовців звільнили через реорганізацію районних державних адміністрацій.
Нагадаємо, за рішенням Верховної Ради від 17 липня 2020 на Полтавщині замість 25 районів утворили чотири – це Полтавський, Миргородський, Кременчуцький та Лубенський. Відповідно, зменшилась кількість райрад та РДА.