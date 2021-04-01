Президент Зеленський звільнив 16 голів РДА на Полтавщині

Сьогодні, 16:39 Переглядів: 624

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення голів 16 райдержадміністрацій на Полтавщині. Документи оприлюднили на сайті Офісу Президента.





Розпорядження про звільнення голів підписані 29 та 30 березня. Згідно з документами, звільнили:

голову Лохвицької РДА Тетяну Костенко;

голову Котелевської РДА Павла Лугового;

голову Диканської РДА Євгенія Скибу;

голову Гребінківської РДА Олександра Князєва;

голову Глобинської РДА Наталію Величко;

голову Великобагачанської РДА Сергія Братіка;

голову Шишацької РДА Сергія Скорохода;

голову Чутівської РДА Тетяну Данільченко;

голову Чорнухинської РДА Юрія Самойліка;

голову Хорольської РДА Романа Гловацького;

голову Семенівської РДА Івана Дзуса;

голову Решетилівської РДА Івана Черкуна;

голову Пирятинської РДА Анатолія Зайцева;

голову Оржицької РДА Романа Сидоренка;

голову Новосанжарської РДА Владислава Васюту;

голову Машівської РДА Андрія Карацюпу.

Згідно з розпорядженнями, посадовців звільнили через реорганізацію районних державних адміністрацій.





Нагадаємо, за рішенням Верховної Ради від 17 липня 2020 на Полтавщині замість 25 районів утворили чотири – це Полтавський, Миргородський, Кременчуцький та Лубенський. Відповідно, зменшилась кількість райрад та РДА.