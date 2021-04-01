На стадіоні «Кредмаш» розпочалися роботи з реконструкції - кременчужан чекає сюрприз

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 894 Коментарів: 2

Сьогодні, 1 квітня, на стадіон «Кредмаш» завезли важку техніку й розпочали роботи з реконструкції стадіону. Міська влада підготувала кременчужанам сюрприз й вирішила взяти досвід швейцарця Клауса Литтманна. Якщо в Австрії на стадіоні Вертерзее в Клагенфурті організували лише інсталяцію на деякий час, то у Кременчуці вирішили втілити проєкт на кілька років.









- Нас надихнула картина Макса Пайнтнера "Нескінченне тяжіння природи" та досвід швейцарця Клауса Литтманна, - ексклюзивно з Телеграфом поділився профільний віцемер Руслан Проценко.









Чи побудуть для цього проєкту трибуни стадіону чи залишать старі - нам не повідомили. Проте для втілення ідеї необхідно виділити з міського бюджету Кременчука ще кілька мільйонів гривень. Сума залежатиме від виду дерев. Загалом висадити на футбольному полі арени необхідно близько 300 дерев.









Роботи мають завершити до сторіччя стадіону, а саме - до 2028 року. Вхід на зелений стадіон планують зробити платним. Він стане як місцем відпочинку, так і проведення змагань. Наприклад, на стадіоні планують провести всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування або запровадити та запатентувати новий вид спорту - футбол в деревах.



