Кременчук Першоквітневий: як кременчужани зустріли День Сміху

Сьогодні, 18:39 Переглядів: 252

Минають десятиліття, світ навколо змінюється, але й досі залишаються популярними вже класичні жарти про білу спину та розв’язані шнурки. Окрім сонячної погоди сьогодні, 1 квітня, настрій кременчужанам піднімуть креативні (або й не дуже) розіграші.





ТелеграфЪ вирішив вийти на вулиці міста та поцікавитись, на що був або буде цікавим цьогорічний Міжнародний день сміху. Деталі - у відео.











А для тих, хто забув про це веселе свято, наш сюжет може стати гарним нагадуванням. У вас ще є цілий вечір для того, щоб порадувати рідних та друзів неочікуваним жартом.





Якщо ж вам нічого не спадає на думку, можете розповісти їм про слона мера, автомобіль за квиточки, веселкові тролейбуси, фотоконкурс, дерева на стадіоні, заборону партій, дивовижний підвал, чіпування або неочікуване закінчення опалювального сезону.