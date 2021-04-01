В Україні зробили крок до заборони партії Шарія

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 363 Коментарів: 1

Сьогодні, 1 квітня, в Україні проголосували за заборону партії Шарія. Відповідне рішення ухвалили народні депутати.





Ініціатором законопроєкту щодо заборони партії є депутат Владислав Равінович. Перед початком голосування на трибуні виступив депутат Ігор Ківа. Він наголосив на важливості заборони «кулькової» партії в Україні та закликав колег натиснути зелену кнопку.





Одноголосно за заборону партії проголосували обранці від партії «ОПЗШ». Загалом голосування назбирало 260 голосів від народних обранців.





Тепер ухвалений документ має розглянути президент. Після його підпису закон набуде чинності.