Начальника управління Горішньоплавнівської міської ради підозрюють у розтраті

Сьогодні, 18:12 Переглядів: 251

Чоловік розрахувався з підрядником за послуги, які фактично надані не були

Начальника управління Горішньоплавнівської міської ради підозрюють у розтраті, повідомляє пресслужба прокуратури. Чоловіку повідомили про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненій у великих розмірах, і видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Під час досудового розслідування встановили, що за результатами проведення публічних закупівель між управлінням міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю уклали договір на виконання послуг розроблення проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду.

Незважаючи на те, що вказаний проект не був погоджений та не отримав позитивного висновку державної землевпорядної експертизи, що було обов’язковою умовою приймання виконаних робіт, начальник управління підписав акт прийому-передачі наданих послуг, які фактично надані не були. Унаслідок цього з держбюджету підряднику незаконно перерахували 345 тис. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вирішується питання про відсторонення службової особи від займаної посади та обрання запобіжного заходу.