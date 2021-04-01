Кременчук

Сауна у підвалі: які додаткові послуги мешканцям пропонують керуючі компанії Кременчука в рамках нових розцінок

Сьогодні, 18:18 Переглядів: 386

 

Керуючі компанії вже залучили висококваліфікований персонал для надання нових послуг, тривають монтажні роботи

Відсьогодні, 1 квітня, почали діяти нові розцінки на управління житлом – послуги, які надають мешканцям керуючі компанії «Житлорембудсервіс» та «Місто для людей». Нагадаємо, виконком Кременчуцької міськради на останньому засіданні ухвалив рішення про підвищення розцінок.


Мерія Кременчука підвищила плату за управління житлом компаніям «Житлорембудсервіс» та МДЛ на 18-37%


При цьому керівники керуючих компаній пообіцяли, що надаватимуть більш якісні послуги населенню. Наразі ТЪ отримав ексклюзивну інформацію про новий формат послуг ЖРБС та МДЛ – усе робиться для того, щоб співвласники житла продовжували платити стільки, скільки встановила мерія і не думали створювати ОСББ.  


Отже, експериментально ЖРБС та МДЛ запропонують в рамках нових розцінок:

  • сауни у підвалах;
  • басейни у підвалах;
  • душ Шарко;
  • послугу особистого прибирання від керівництва компаній (на кшталт «майстер-шеф»).

 


Представляємо підвал з «аквапарком»!
- Порадившись, ми ухвалили геніальне, як я вважаю, рішення щодо проблеми підтоплених підвалів, щоб і не вкладати багато грошей, і зробити приємне для мешканців. Там, де течуть труби – будуть басейни, сауни та душ. А де не вистачає двірників – будемо прибирати самі, - такий коментар  ТЪ дав Олександр Бондаренко, директор керуючої компанії «Житлорембудсервіс».
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Автор: ТелеграфЪ Первоапрельский
Теги: приколи
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