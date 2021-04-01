Сауна у підвалі: які додаткові послуги мешканцям пропонують керуючі компанії Кременчука в рамках нових розцінок

Керуючі компанії вже залучили висококваліфікований персонал для надання нових послуг, тривають монтажні роботи
Відсьогодні, 1 квітня, почали діяти нові розцінки на управління житлом – послуги, які надають мешканцям керуючі компанії «Житлорембудсервіс» та «Місто для людей». Нагадаємо, виконком Кременчуцької міськради на останньому засіданні ухвалив рішення про підвищення розцінок.
При цьому керівники керуючих компаній пообіцяли, що надаватимуть більш якісні послуги населенню. Наразі ТЪ отримав ексклюзивну інформацію про новий формат послуг ЖРБС та МДЛ – усе робиться для того, щоб співвласники житла продовжували платити стільки, скільки встановила мерія і не думали створювати ОСББ.
Отже, експериментально ЖРБС та МДЛ запропонують в рамках нових розцінок: