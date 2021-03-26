Топ новина, Кременчук, Споживач

Мерія Кременчука підвищила плату за управління житлом компаніям «Житлорембудсервіс» та МДЛ на 18-37%

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 698 Коментарів: 4

 

У середньому розцінки зростуть на 1 грн за квадратний метр житлової площі з першого квітня

Мерія Кременчука підвищила розцінки на управління житлом керуючим компаніям «Житлорембудсервіс» та «Місто для людей. Кременчук».


Сьогодні, 26 березня, виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення «Про коригування ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком». Проєкт був розміщений на сайті мерії ще 30 грудня минулого року. Нові розцінки набувають чинності з 1 квітня цього року.


Представляючи проєкт рішення, заступник директора департаменту ЖКГ Катерина Бутенко зазначила, що причиною стало підвищення показників, які впливають на розцінки послуг компаній:

  • мінімальної зарплати — на 67%;
  • електроенергії — на 80%;
  • обслуговування ліфтів — на 51%;
  • вартості матеріалів — на 48%;
  • дератизації — на 68%;
  • 57% - дезінсекції.

Керівники керуючих компанії «Житлорембудсервіс» та «Місто для людей. Кременчук» запевнили, що підвищення розцінок дозволить надавати більш якісні послуги та залучати кваліфікованих працівників.


Члени виконкому зауважили, що управителі житла повинні оприлюднити плани робіт та збільшити кількість ремонту під'їздів.



Як збільшилася ціна?

У середньому ціна на послугу з управління складе 5,5 грн за 1 квадратний метр (у 2018 році на момент підписання угоди з управителями була ціна 4,5 грн за квадратний метр). Тобто подорожчання в середньому на 1 грн, відповідно, за двокімнатну квартиру площею 52 кв м доведеться платити за місяць на 52 грн дорожче.



У цілому договірна ціна на управління житлом коливатиметься від 1,3 грн (вул. Володимира Івасюка, буд. 85 - це одноповерховий багатоквартирний будинок на Раківці) до 8,12 грн за кв м (провулок Вільний, буд 28).


По компанії «Житлорембудсервіс» тариф зросте на 18-37% (у середньому на чверть); по «Місто для людей. Кременчук» - на 23-30%, доповіли на виконкомі.


Якими будуть розцінки на послуги керуючих компаній у вашому будинку? Проєкт рішення виконкому, де в додатках - розцінки по кожному будинку, можна завантажити тут:


rishennja-zhrbs-mdl.doc [673,5 Kb] (cкачиваний: 39)  


Що робити тим, хто не згоден з новою ціною на послугу

Нагадаємо, що співвласники можуть впливати на ціну послуги з управління в своєму багатоквартирному будинку. Вони мають право вибрати собі управителя. І навіть не обов'язково створювати ОСББ, щоб визначитися самим, хто буде керувати житлом: досить провести збори, вибрати управителя (юрособа), самим домовитися з ним про ціну послуги, оформити наміри протоколом і повідомити про це виконком. Процедура прописана в Законі «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

Довідка:

«Житлорембудсервіс» та МДЛ надають послуги з управління багатоквартирними будинками у місті, де співвласники не створили ОСББ та самостійно не визначилися з управителем. Так, «Житлорембудсервіс» надає послуги в Автозаводському районі, МДЛ - у Крюківському.

«Неорганізованим» співвласникам управителів призначив виконком Кременчуцької міськради за результатами конкурсу, проведеного у 2018 році (компанії уклали договори з виконкомом). А також погодив договірну ціну на послугу з управління житлом (сюди входить як управління, так і обслуговування – послуги двірника, освітлення місць загального користування, підготовка до опалювального сезону тощо). Тепер цю договірну ціну мерія відкоригувала. Ціна на послугу з управління різна для кожного багатоквартирного будинку – вона залежить від його благоустрою.


1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: тарифи розцінки керуючі компанії Житлорембудсервіс Місто для людей
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 4

2 837
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:42

запевнили, що підвищення розцінок дозволить надавати більш якісні послуги та залучати кваліфікованих працівників

.А они за свои "запевнення" зуб дают?
 


10 1
143
AMD:
Сьогодні, 11:49

Виталька с поддельниками решили увеличить корыто, т.к. рыла в старое, уже не влазят.

Самая засекреченная статья в платёжке, чистить карманы горожан и ни за что не отчитываться, мечты сбываются, прокуратура слепа - значит жизнь удалась.

П.С. Ув. Татьяна Д., подскажите, какие последствия неуплаты мзды этому ОПГ, на примере одной квартиры ? На основании чего эти террористы процветают ?


15 1
221
1
romix:
Сьогодні, 12:00

         Геи              


16 0
702
evil:
Сьогодні, 12:21

Керівники керуючих компанії «Житлорембудсервіс» та «Місто для людей. Кременчук» запевнили, що підвищення розцінок дозволить надавати більш якісні послуги та залучати кваліфікованих працівників.

 

Тут черным по белому написано буквально следющее: сейчас мы делаем как попало и кем попало. Но как только вы будете платить больше, мы сможем делать лучше и даже с привлечением квалифицированного персонала... joy

Лично мы - квалифицированный управленческий персонал! Просто управлять приходится неквалифицированной бестолочью...Но ваши деньги существенно улучшат положение...


5 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх