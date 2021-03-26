Мерія Кременчука підвищила плату за управління житлом компаніям «Житлорембудсервіс» та МДЛ на 18-37%

Мерія Кременчука підвищила розцінки на управління житлом керуючим компаніям «Житлорембудсервіс» та «Місто для людей. Кременчук».
Сьогодні, 26 березня, виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення «Про коригування ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком». Проєкт був розміщений на сайті мерії ще 30 грудня минулого року. Нові розцінки набувають чинності з 1 квітня цього року.
Представляючи проєкт рішення, заступник директора департаменту ЖКГ Катерина Бутенко зазначила, що причиною стало підвищення показників, які впливають на розцінки послуг компаній:
Керівники керуючих компанії «Житлорембудсервіс» та «Місто для людей. Кременчук» запевнили, що підвищення розцінок дозволить надавати більш якісні послуги та залучати кваліфікованих працівників.
Члени виконкому зауважили, що управителі житла повинні оприлюднити плани робіт та збільшити кількість ремонту під'їздів.
У середньому ціна на послугу з управління складе 5,5 грн за 1 квадратний метр (у 2018 році на момент підписання угоди з управителями була ціна 4,5 грн за квадратний метр). Тобто подорожчання в середньому на 1 грн, відповідно, за двокімнатну квартиру площею 52 кв м доведеться платити за місяць на 52 грн дорожче.
У цілому договірна ціна на управління житлом коливатиметься від 1,3 грн (вул. Володимира Івасюка, буд. 85 - це одноповерховий багатоквартирний будинок на Раківці) до 8,12 грн за кв м (провулок Вільний, буд 28).
По компанії «Житлорембудсервіс» тариф зросте на 18-37% (у середньому на чверть); по «Місто для людей. Кременчук» - на 23-30%, доповіли на виконкомі.
Якими будуть розцінки на послуги керуючих компаній у вашому будинку? Проєкт рішення виконкому, де в додатках - розцінки по кожному будинку, можна завантажити тут:
Нагадаємо, що співвласники можуть впливати на ціну послуги з управління в своєму багатоквартирному будинку. Вони мають право вибрати собі управителя. І навіть не обов'язково створювати ОСББ, щоб визначитися самим, хто буде керувати житлом: досить провести збори, вибрати управителя (юрособа), самим домовитися з ним про ціну послуги, оформити наміри протоколом і повідомити про це виконком. Процедура прописана в Законі «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».
Довідка:
«Житлорембудсервіс» та МДЛ надають послуги з управління багатоквартирними будинками у місті, де співвласники не створили ОСББ та самостійно не визначилися з управителем. Так, «Житлорембудсервіс» надає послуги в Автозаводському районі, МДЛ - у Крюківському.
«Неорганізованим» співвласникам управителів призначив виконком Кременчуцької міськради за результатами конкурсу, проведеного у 2018 році (компанії уклали договори з виконкомом). А також погодив договірну ціну на послугу з управління житлом (сюди входить як управління, так і обслуговування – послуги двірника, освітлення місць загального користування, підготовка до опалювального сезону тощо). Тепер цю договірну ціну мерія відкоригувала. Ціна на послугу з управління різна для кожного багатоквартирного будинку – вона залежить від його благоустрою.