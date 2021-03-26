Мерія Кременчука підвищила плату за управління житлом компаніям «Житлорембудсервіс» та МДЛ на 18-37%

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 698 Коментарів: 4

У середньому розцінки зростуть на 1 грн за квадратний метр житлової площі з першого квітня

Мерія Кременчука підвищила розцінки на управління житлом керуючим компаніям «Житлорембудсервіс» та «Місто для людей. Кременчук».





Сьогодні, 26 березня, виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення «Про коригування ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком». Проєкт був розміщений на сайті мерії ще 30 грудня минулого року. Нові розцінки набувають чинності з 1 квітня цього року.





Представляючи проєкт рішення, заступник директора департаменту ЖКГ Катерина Бутенко зазначила, що причиною стало підвищення показників, які впливають на розцінки послуг компаній:

мінімальної зарплати — на 67%;

електроенергії — на 80%;

обслуговування ліфтів — на 51%;

вартості матеріалів — на 48%;

дератизації — на 68%;

57% - дезінсекції.

Керівники керуючих компанії «Житлорембудсервіс» та «Місто для людей. Кременчук» запевнили, що підвищення розцінок дозволить надавати більш якісні послуги та залучати кваліфікованих працівників.





Члени виконкому зауважили, що управителі житла повинні оприлюднити плани робіт та збільшити кількість ремонту під'їздів.









Як збільшилася ціна?

У середньому ціна на послугу з управління складе 5,5 грн за 1 квадратний метр (у 2018 році на момент підписання угоди з управителями була ціна 4,5 грн за квадратний метр). Тобто подорожчання в середньому на 1 грн, відповідно, за двокімнатну квартиру площею 52 кв м доведеться платити за місяць на 52 грн дорожче.









У цілому договірна ціна на управління житлом коливатиметься від 1,3 грн (вул. Володимира Івасюка, буд. 85 - це одноповерховий багатоквартирний будинок на Раківці) до 8,12 грн за кв м (провулок Вільний, буд 28).





По компанії «Житлорембудсервіс» тариф зросте на 18-37% (у середньому на чверть); по «Місто для людей. Кременчук» - на 23-30%, доповіли на виконкомі.





Якими будуть розцінки на послуги керуючих компаній у вашому будинку? Проєкт рішення виконкому, де в додатках - розцінки по кожному будинку, можна завантажити тут:





rishennja-zhrbs-mdl.doc [673,5 Kb] (cкачиваний: 39)





Що робити тим, хто не згоден з новою ціною на послугу

Нагадаємо, що співвласники можуть впливати на ціну послуги з управління в своєму багатоквартирному будинку. Вони мають право вибрати собі управителя. І навіть не обов'язково створювати ОСББ, щоб визначитися самим, хто буде керувати житлом: досить провести збори, вибрати управителя (юрособа), самим домовитися з ним про ціну послуги, оформити наміри протоколом і повідомити про це виконком. Процедура прописана в Законі «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».