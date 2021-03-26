На Полтавщині 4 роки шукали злочинця, а він в цей час сидів у тюрмі у Росії

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 609

На Полтавщині 4 роки шукали злочинця, а він в цей час сидів у тюрмі у Росії. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції області.





Зловмисника розшукували за викрадення автомобіля у Миргороді. Він довго не з'являвся на судові засідання, а потім взагалі втік до Росії. Проте зловмисник «відзначився» і там - скоїв розбійний напад. У РФ його засудили та відправили на 2 роки за грати. А як вийшов - видворили з країни.





Затримали чоловіка прямо на кордоні у Чернігівській області, коли почали перевіряти його документи. Чоловіка передали працівникам Миргородського райвідділу поліції. Наразі затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.