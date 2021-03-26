Надзвичайні новини

На Полтавщині 4 роки шукали злочинця, а він в цей час сидів у тюрмі у Росії

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 609

 

«Спакували» чоловіка прямо на кордоні

На Полтавщині 4 роки шукали злочинця, а він в цей час сидів у тюрмі у Росії. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції області.


Зловмисника розшукували за викрадення автомобіля у Миргороді. Він довго не з'являвся на судові засідання, а потім взагалі втік до Росії. Проте зловмисник «відзначився» і там - скоїв розбійний напад. У РФ його засудили та відправили на 2 роки за грати. А як вийшов - видворили з країни.


Затримали чоловіка прямо на кордоні у Чернігівській області, коли почали перевіряти його документи. Чоловіка передали працівникам Миргородського райвідділу поліції.  Наразі затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

2
Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: затримання злочинець Росія кордон прикордонники
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх