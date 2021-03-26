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Шахраї «розблокували картку» плавнівці, поцупивши з неї більше 30 тисяч гривень

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 419 Коментарів: 1

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження

Плавнівці шахраї «розблокували картку», поцупивши з неї більше 30 тисяч гривень. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, це сталося 25 березня. 


40-річна постраждала звернулася до поліції та розповіла, що їй зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку, та повідомила, що необхідно розблокувати її картку. Після процедури у жінки з рахунку зникла 31 439 грн.


За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.

1
Автор: Юлия Волынская
Теги: шахрайство
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Коментарі: 1

2 837
1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:38

ну сколько можно ж вестись.... 


2 0

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