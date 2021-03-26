Шахраї «розблокували картку» плавнівці, поцупивши з неї більше 30 тисяч гривень

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 419 Коментарів: 1

Плавнівці шахраї «розблокували картку», поцупивши з неї більше 30 тисяч гривень. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, це сталося 25 березня.





40-річна постраждала звернулася до поліції та розповіла, що їй зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку, та повідомила, що необхідно розблокувати її картку. Після процедури у жінки з рахунку зникла 31 439 грн.





За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.