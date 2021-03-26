Кременчуцький тенісист переміг легендарного Стаховського і вийшов до чвертьфіналу

Кременчуцький тенісист Віталій Сачко переміг Сергія Стаховського в 1/8 фіналу турніру ATP Challenger Tour в Лугано.
Матч двох українців тривав трохи більше години. За два сети Сачко реалізував чотири брейки, в той час як Стаховський не взяв жодного гейму на подачі суперника.
У чвертьфіналі 23-річний Сачко зіграє з переможцем матчу Роман Сафіуллін (Росія) – Джек Сок (США).
Стаховський у дуеті з Денисом Молчановим сьогодні зіграє у чвертьфіналі парного турніру.
ATP Challenger Tour. Лугано. 1/8 фіналу
Сергій Стаховський (Україна) — Віталій Сачко (Україна, Q) 0:2 (3:6, 1:6)