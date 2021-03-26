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Кременчуцький тенісист переміг легендарного Стаховського і вийшов до чвертьфіналу

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 423

Матч тривав більше години

Кременчуцький тенісист Віталій Сачко переміг Сергія Стаховського в 1/8 фіналу турніру ATP Challenger Tour в Лугано.


Як зірка світового тенісу Сергій Стаховський після гри з «Кременем» почав вболівати за київське «Динамо»


Матч двох українців тривав трохи більше години. За два сети Сачко реалізував чотири брейки, в той час як Стаховський не взяв жодного гейму на подачі суперника.


У чвертьфіналі 23-річний Сачко зіграє з переможцем матчу Роман Сафіуллін (Росія) – Джек Сок (США).


Стаховський у дуеті з Денисом Молчановим сьогодні зіграє у чвертьфіналі парного турніру.


ATP Challenger Tour. Лугано. 1/8 фіналу
Сергій Стаховський (Україна) — Віталій Сачко (Україна, Q) 0:2 (3:6, 1:6)

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Автор: Альона Душенко
Теги: теніс Сергій Стаховський Віталій Сачко
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