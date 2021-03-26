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У Кременчуці біля ринку «Толока» фура «згребла» легковик

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 1 248

 

У ДТП ніхто не постраждав

У Кременчуці біля ринку «Толока» фура «згребла» легковик. Як повідомляє патрульна поліція міста, це сталося на вул. Вадима Пугачова. 


У ДТП ніхто не постраждав. На місці працюють правоохоронці, обставини аварії встановлюють. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: дтп аварія Толока фура вантажівка
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