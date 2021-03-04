Як зірка світового тенісу Сергій Стаховський після гри з «Кременем» почав вболівати за київське «Динамо»

До Кременчука завітала зірка світового тенісу Сергій Стаховський. Легендарний тенісист не лише презентував свою колекцію вина Ace&W by Stakhovsky, а й провів час з малечею на тенісному корті «Прем'єр».
Сергій Стаховський – пристрасний уболівальник «Динамо» із багатолітнім стажем. Його дідусь виходив на поле пліч-о-пліч із Валерієм Лобановським. До того, Стаховський нерідко підтримує збірну України у виїзних матчах, матеріально допомагає армії і відкрито ігнорує російські медіа. Після того, як потрапив у мекку виноробства Бордо - почав випускати свою колекцію вина. Крім свого вина, порівнюючи ціну та якість - обирає іспанське вино.
Сергій Стаховський - володар чотирьох титулів АТР в одиночному розряді та трьох титулів АТР у парному. Він 15 років був першою ракеткою України. Згідно з оновленим рейтингом АТР статус першої ракетки України отримав Ілля Марченко.
Сергій зізнався, що не відчуває дискомфорту, а навпаки – радий конкуренції. Цікаво, що Стаховський не втратив очки, а Ілля Марченко зіграв два турніри, вигравши один челленджер - піднявся у рейтингу. Така здорова конкуренція стимулює спортсменів.
Родина Стаховських дуже спортивна. Дідусь разом з Валерієм Лобановським грав в одній футбольній команді. Батько та старший брат грали у баскетбол, а маленький Сергій обрав теніс.
Саме дідусь вперше привів маленького Сергійка на футбол. Перший футбольний матч на який потрапив Сергій Стаховський був матч проти кременчуцького «Кременя».
Сергій Стаховський, як знаходиться вільна хвилина, приходить на стадіон повболівати за «Динамо». Також часто підтримує збірну України на домашніх та виїзних матчах.
Сергій Стаховський разом з братом палкі вболівальники «Динамо» та збірної України з футболу
- Що мене захоплює в тенісі? Самостійність. Ти можеш тренуватися, у тебе може бути одні з кращих тренерів, можеш мати найкращу команду, але ти виходиш на корт та граєш сам. Там немає команди, немає тренерів. Якщо ти сам програєш - ти програєш.
Грав і в парі. У парі веселіше, бо самому важко, все на тобі. Весь цей тиск та рішення, які ти приймаєш - це твої рішення, - сказав Сергій Стаховський.
Весною минулого року карантин настиг Сергія Стаховського в Україні. Через справи він не міг швидко покинути Україну й поїхати до Будапешту, де зараз мешкає його родина. Тенісист на кордонні з Угорщиною останньої миті проскочив під шлагбаумом. Через карантинні обмеження або скасовуються змагання або вводяться посилені обмеження.
Сергій разом з дружиною та трьома дітьми
Поки одні українські спортсмени намагалися залишатися поза політикою під час війни з Російською Федерацією, Сергій Стаховський навпаки - чітко й публічно визначив свою позицію. Повертаючись із чергової мандрівки до США, привіз бронежилети, балаклави й іншу амуніцію для українських військових. Спортсмен виставив на аукціон ракетку з персональним автографом, гроші від продажу якої також пішли на підтримку українського війська.
Сергій Стаховський разом з військовими на передових позиціях
- Коли був маленький, я пропустив майстер-клас з Андрієм Медведєвим, який був у Києві на той час. Пам'ятаю, що я дуже сильно плакав... Коли переїхали до Чехії, у віці 13 років, грав проти гравця, який був 400 у світовому рейтингу, для мене це було диво.
Сьогодні просто приїхав подарувати дітям позитивні емоції. Якщо я можу якось посприяти їх розвитку та ентузіазму, щоб вони продовжили займатися тенісом, то мені не важко це зробити, - додав Сергій Стаховський.
Юні тенісисти Кременчука отримали подарунки від Стаховського - кепки з автографом
Директор тенісного клубу «Прем'єр» Дмитро Шевченко розповів, що Кременчук, на жаль, не грає в теніс.
Директор тенісного клубу «Прем'єр» Дмитро Шевченко
За словами директора тенісного клубу «Прем'єр», заняття в місяць для дитини коштує 800 грн. Дорослі можуть орендувати корт за 250 грн за годину (сума коригується від часу та день тижня), плюс оренда ракетки - 30 грн та м'ячиків - 30 грн (4 шт) та 70 грн (кошик).