Як зірка світового тенісу Сергій Стаховський після гри з «Кременем» почав вболівати за київське «Динамо»

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Фото: Артем Коваленко

До Кременчука завітала зірка світового тенісу Сергій Стаховський. Легендарний тенісист не лише презентував свою колекцію вина Ace&W by Stakhovsky, а й провів час з малечею на тенісному корті «Прем'єр».









Сергій Стаховський – пристрасний уболівальник «Динамо» із багатолітнім стажем. Його дідусь виходив на поле пліч-о-пліч із Валерієм Лобановським. До того, Стаховський нерідко підтримує збірну України у виїзних матчах, матеріально допомагає армії і відкрито ігнорує російські медіа. Після того, як потрапив у мекку виноробства Бордо - почав випускати свою колекцію вина. Крім свого вина, порівнюючи ціну та якість - обирає іспанське вино.









До Кременчука їхала перша ракетка, а приїхала друга





Сергій Стаховський - володар чотирьох титулів АТР в одиночному розряді та трьох титулів АТР у парному. Він 15 років був першою ракеткою України. Згідно з оновленим рейтингом АТР статус першої ракетки України отримав Ілля Марченко.





Сергій зізнався, що не відчуває дискомфорту, а навпаки – радий конкуренції. Цікаво, що Стаховський не втратив очки, а Ілля Марченко зіграв два турніри, вигравши один челленджер - піднявся у рейтингу. Така здорова конкуренція стимулює спортсменів.





- Найбільше моє бажання разом зі збірною України дійти до світової групи, - розповів кременчуцьким журналістам Сергій Стаховський.













«Ракеткою оббив весь будинок»





Родина Стаховських дуже спортивна. Дідусь разом з Валерієм Лобановським грав в одній футбольній команді. Батько та старший брат грали у баскетбол, а маленький Сергій обрав теніс.





- Коли мені було 6 років, нас з братом батьки хотіли тримати подалі від вулиці. Старший брат грав у баскетбол. Одного разу дідусь для знайомих привіз ракетку, яка залишилася на деякий час у нас. Я цією ракеткою оббив весь будинок.







Після гри з «Кременем» почав вболівати за київське «Динамо»





Саме дідусь вперше привів маленького Сергійка на футбол. Перший футбольний матч на який потрапив Сергій Стаховський був матч проти кременчуцького «Кременя».





- На трибунах панувала тепла атмосфера, прийшло дуже багато людей. Але от з ким грало «Динамо» у той день і як грало - вже не пригадаю. З того часу минуло 22 роки. Добре відклалося в пам'яті, що це був дебютний матч Олександра Шовковського за «Динамо» (6 березня 1994 року, матч «Динамо» - «Кремінь» 1:1 на Республіканському стадіоні - ред.), - розповів одному з всеукраїнських видань тенісист. - Це було дуже весело і деякі моменти я пам'ятаю досі. Наприклад, як мені треба було встати на глядацьку лавочку, щоб побачити те, що відбувається на полі. Зрозуміло, що серйозного розуміння самої гри у мене ще не було.





Сергій Стаховський, як знаходиться вільна хвилина, приходить на стадіон повболівати за «Динамо». Також часто підтримує збірну України на домашніх та виїзних матчах.





Сергій Стаховський разом з братом палкі вболівальники «Динамо» та збірної України з футболу





У тенісі захоплює самостійність





- Що мене захоплює в тенісі? Самостійність. Ти можеш тренуватися, у тебе може бути одні з кращих тренерів, можеш мати найкращу команду, але ти виходиш на корт та граєш сам. Там немає команди, немає тренерів. Якщо ти сам програєш - ти програєш. Грав і в парі. У парі веселіше, бо самому важко, все на тобі. Весь цей тиск та рішення, які ти приймаєш - це твої рішення, - сказав Сергій Стаховський.













«Важко готуватися не знаючи, що буде завтра»





Весною минулого року карантин настиг Сергія Стаховського в Україні. Через справи він не міг швидко покинути Україну й поїхати до Будапешту, де зараз мешкає його родина. Тенісист на кордонні з Угорщиною останньої миті проскочив під шлагбаумом. Через карантинні обмеження або скасовуються змагання або вводяться посилені обмеження.





- Важко тренуватися через карантинні обмеження. То є, то немає змагань, ще й важко подорожувати. Наприклад, та сама Австралія з двотижневим карантином, Франція не допускає до змагань спортсменів, які не були на території Євросоюзу протягом останніх 30 днів. Зараз багато обмежень й важко готуватися не знаючи, що буде завтра, - додав спортсмен.





Сергій разом з дружиною та трьома дітьми









Спорт - не поза політикою





Поки одні українські спортсмени намагалися залишатися поза політикою під час війни з Російською Федерацією, Сергій Стаховський навпаки - чітко й публічно визначив свою позицію. Повертаючись із чергової мандрівки до США, привіз бронежилети, балаклави й іншу амуніцію для українських військових. Спортсмен виставив на аукціон ракетку з персональним автографом, гроші від продажу якої також пішли на підтримку українського війська.





Сергій Стаховський разом з військовими на передових позиціях





- Ми зараз знаходимося у стані війни з Росією. У нас анексували частину територію, у нас постійний конфлікт на Луганському та Донецькому напрямку. Я навіть не можу уявити як це вчинити інакше. Насправді. Від мене мінімум, який я можу зробити. Дехто вже втратив близьку людину, хтось зараз сидить в окопах, а я з дітьми граю у теплому залі. Це дійсно мінімум з мого боку, - розповів тенісист.









«Плакав, коли пропустив майстер-клас з Медведєвим»





- Коли був маленький, я пропустив майстер-клас з Андрієм Медведєвим, який був у Києві на той час. Пам'ятаю, що я дуже сильно плакав... Коли переїхали до Чехії, у віці 13 років, грав проти гравця, який був 400 у світовому рейтингу, для мене це було диво.





Сьогодні просто приїхав подарувати дітям позитивні емоції. Якщо я можу якось посприяти їх розвитку та ентузіазму, щоб вони продовжили займатися тенісом, то мені не важко це зробити, - додав Сергій Стаховський.





Юні тенісисти Кременчука отримали подарунки від Стаховського - кепки з автографом





«Кременчук не грає в теніс»





Директор тенісного клубу «Прем'єр» Дмитро Шевченко розповів, що Кременчук, на жаль, не грає в теніс.





- Теніс у Кременчуці розвивається по тихеньку. Головне, що почало розвиватися дитяча секція тенісу. Можливо людей лякає, що теніс поруч з гольфом (стереотип, що теніс лише для заможних - ред.). Теніс насправді доступний вид спорту. Дітей до тенісу залучають все більше, але Кременчук не грає у теніс, - розповів Дмитро Шевченко.





Директор тенісного клубу «Прем'єр» Дмитро Шевченко





За словами директора тенісного клубу «Прем'єр», заняття в місяць для дитини коштує 800 грн. Дорослі можуть орендувати корт за 250 грн за годину (сума коригується від часу та день тижня), плюс оренда ракетки - 30 грн та м'ячиків - 30 грн (4 шт) та 70 грн (кошик).