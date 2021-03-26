«Дороги нема», - мешканці Глобино попереджають водіїв

На в’їзді в Глобино з’явились оригінальні дорожні знаки, встановлені місцевими мешканцями.
У соцмережах люди схвально поставилися до ініціативи та жартома радять поставити такі знаки перед кожним селом – адже разом зі снігом подекуди «розтануло» й дорожне покриття.
Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
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