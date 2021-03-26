Кременчук, Полтавщина, Дороги & Дурні

«Дороги нема», - мешканці Глобино попереджають водіїв

26.03.2021, 12:02 Переглядів: 2 760 Коментарів: 2

 

В соцмережах ідею зацінили

На в’їзді в Глобино з’явились оригінальні дорожні знаки, встановлені місцевими мешканцями.


У соцмережах люди схвально поставилися до ініціативи та жартома радять поставити такі знаки перед кожним селом – адже разом зі снігом подекуди «розтануло» й дорожне покриття.

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Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: hlobyne.info
Теги: Глобино дороги
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Коментарі: 2

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belka2:
26 марта 2021 12:51

Дороги нема, но Ви тримайтесь, гарного настрою)


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Slav:
26 марта 2021 15:27

риторический вопросик возникает: а куда же уходят деньги с налогов?


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Дороги & Дурні:

Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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