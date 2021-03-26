«Дороги нема», - мешканці Глобино попереджають водіїв

26.03.2021, 12:02 Переглядів: 2 760 Коментарів: 2

На в’їзді в Глобино з’явились оригінальні дорожні знаки, встановлені місцевими мешканцями.





У соцмережах люди схвально поставилися до ініціативи та жартома радять поставити такі знаки перед кожним селом – адже разом зі снігом подекуди «розтануло» й дорожне покриття.