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Поставки Covishield в Україну призупинено: що буде з тими, хто вже отримав першу дозу вакцини

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 0

 

У травні в межах ініціативи COVAX прибуде 1,7 мільйонів доз вакцини SKBio

Українці, які щепились першою дозою Covishield (AstraZeneka), отримають і другу дозу – запевнив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.


Чиновник розповів, що завдяки відтермінуванню другої дози з 4 до 12 тижнів маємо у запасі три місяці, аби налагодити поставки вакцини. Рекомендації щодо доцільності збільшення перерви між введенням двох доз дала національна експертна група на основі даних із Великої Британії, Німеччини та Франції.


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Але навіть якщо ситуація не зміниться, у травні в межах ініціативи COVAX прибуде 1,7 мільйонів доз вакцини SKBio, яка виробляється за ліцензією AstraZeneka у Південній Кореї.


- Хотів би наголосити, що вакцина від AstraZeneca не залежно від того, на якій платформі вона виробляється: чи це на європейському майданчику, чи в Індії, чи в Кореї - вона може бути поєднаною, як для першого, так і для другого щеплення. А тому в нас очікується наступна поставка вакцини, - пояснив головний державний санітарний лікар України.


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Щодо можливості застосування іншої вакцини під час введення другої дози (наприклад, китайської CoronaVac), така можливість не розглядається – адже у світі ще немає досліджень щодо ефективності такого комбінування. Аби дізнатися напевне, чи можливо використовувати різні вакцини, потрібні результати досліджень, адже ці препарати виготовлені не однаково.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вакцинація коронавірус
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