Поставки Covishield в Україну призупинено: що буде з тими, хто вже отримав першу дозу вакцини

Українці, які щепились першою дозою Covishield (AstraZeneka), отримають і другу дозу – запевнив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Чиновник розповів, що завдяки відтермінуванню другої дози з 4 до 12 тижнів маємо у запасі три місяці, аби налагодити поставки вакцини. Рекомендації щодо доцільності збільшення перерви між введенням двох доз дала національна експертна група на основі даних із Великої Британії, Німеччини та Франції.
Але навіть якщо ситуація не зміниться, у травні в межах ініціативи COVAX прибуде 1,7 мільйонів доз вакцини SKBio, яка виробляється за ліцензією AstraZeneka у Південній Кореї.
Щодо можливості застосування іншої вакцини під час введення другої дози (наприклад, китайської CoronaVac), така можливість не розглядається – адже у світі ще немає досліджень щодо ефективності такого комбінування. Аби дізнатися напевне, чи можливо використовувати різні вакцини, потрібні результати досліджень, адже ці препарати виготовлені не однаково.