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У Кременчуці на Керченській горить Маркетопт

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 0

Подробиці згодом

У Кременчуці на Керченській горить Маркетопт. Про це повідомляють у соцмережах. 



У Державній службі з надзвичайних ситуацій поки подію не коментують. Подробиці згодом.

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Автор: Юлия Волынская Джерело відео: h.kremenchug
Теги: пожежа маркетопт
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