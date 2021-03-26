У Кременчуці на Керченській горить Маркетопт

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 0

У Кременчуці на Керченській горить Маркетопт. Про це повідомляють у соцмережах.









У Державній службі з надзвичайних ситуацій поки подію не коментують. Подробиці згодом.