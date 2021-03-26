На цьому тижні кременчужани на 30% частіше скаржилися на ГРВІ

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На цьому тижні кременчужани на 30% частіше скаржилися на ГРВІ, ніж на минулому. Про це на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа.





Протягом цього тижня до лікарів зі скаргами на ГРВІ звернулося 420 дорослих (305 минулого тижня). Максим Середа зазначає, що це найбільший показник захворюваності на ГРВІ з початку поточного року. Що стосується дітей, то тут спостерігається зменшення кількості звернень - 576 цього тижня проти 720 минулого.





З діагнозом пневмонія наразі амбулаторно лікуються 162 дорослих та 4 дітей. У стаціонарах з таким діагнозом перебуває 131 пацієнт, 53 з них у важкому стані. Медики зазначають, що протягом останніх трьох тижнів кількість випадків із складним перебігом хвороби збільшилася, ускладнення фіксують не тільки у літніх людей, а й у містян вікової категорії 30 – 50 років.





COVID-19





На 25% зросла і захворюваність на COVID-19 - 204 випадки зареєстровано цього тижня, тоді як минулого 151. Цей показник також найбільший з початку поточного року.





Тестування





З початку року у місті проведено 23 606 ПЛР-тестів, 7 121 з них мали позитивний результат. З початку пандемії у місті захворіли на коронавірус 6 526 осіб, 5 817 з них одужали, 172 померли. Наразі 485 кременчужан лікуються від COVID-19 амбулаторно, 77 – у стаціонарах.





Вакцинація





З початку вакцинальної кампанії у місті щеплено 1 330 осіб, з них 997 медиків. Близько 600 осіб записалися в чергу на вакцинацію, щодня з них вакцинують близько 10-20 осіб. Загальний показник вакцинації у нашому місті майже на 1,5 % більший ніж по Україні. Максим Середа також зазначає, що сьогодні ще 1 бригада медиків поїхала в Полтаву за матеріалом для щеплень.