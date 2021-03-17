МОЗ збільшило інтервал між щепленнями вакциною CoviShield до 90 днів

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Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначає, що це не суперечить інструкції виробника

МОЗ, керуючись рекомендаціями Національної технічної групи експертів, збільшило інтервал між щепленнями вакциною CoviShield з 28 днів до 90 днів. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.





- Враховуючи позицію експертів та результати міжнародних досліджень, оперативний штаб МОЗ вирішив, що для досягнення максимального рівня імунного захисту при щепленні вакциною від Oxford/AstraZeneca доцільно збільшити початковий інтервал між дозами. Це не суперечить інструкції виробника, яка передбачає такий інтервал в рамках 4-12 тижнів, — зазначив Ляшко.





Також у МОЗ зазначають, що політику введення якомога більшої кількості перших доз та відтермінування введення другої дози вакцини проти COVID-19 до 12 тижнів також обрав уряд Великої Британії. Крім того, міністерствам Канади, Німеччини, Франції рекомендовано інтервал у 12 тижнів між першою та другою дозою щеплень.