МОЗ збільшило інтервал між щепленнями вакциною CoviShield до 90 днів

МОЗ, керуючись рекомендаціями Національної технічної групи експертів, збільшило інтервал між щепленнями вакциною CoviShield з 28 днів до 90 днів. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
Також у МОЗ зазначають, що політику введення якомога більшої кількості перших доз та відтермінування введення другої дози вакцини проти COVID-19 до 12 тижнів також обрав уряд Великої Британії. Крім того, міністерствам Канади, Німеччини, Франції рекомендовано інтервал у 12 тижнів між першою та другою дозою щеплень.