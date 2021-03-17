У Фонді соцстраху попередили про затримку виплат лікарняних та декретних

У Фонді соціального страхування заявили, що виплачують лікарняні та декретні у повному обсязі, проте є затримки в строках фінансування. Як сповістила пресслужба відомства, тривалість затримки коливається, адже залежить від суми щоденних надходжень до бюджету Фонду.

Станом на 15 березня затримка складала 21 робочий день або 1,8 млрд грн, а також були непрофінансовані заяви-розрахунки на суму 0,8 млрд грн, термін оплати яких складає 10 робочих днів відповідно до законодавства.

Сьогодні доходів Фонду не вистачає, аби покрити усі прийняті на фінансування допомоги і виплати. Наявна заборгованість накопичилася Фондом у грудні через різке зростання видатків. Це пов’язано із додатковим навантаженням, яке Фонд отримав через пандемію – суттєво зросли видатки за лікарняними, також він фінансував самоізоляцію українських працівників, страхові виплати медикам тощо.





Наприклад, у грудні 2020 року Фонд прийняв на оплату лікарняні на суму 2,4 млрд грн – на 1,5 млрд грн більше, ніж у грудні 2019-го (0,9 млрд грн).





Тож попри те, що з 2021 року щомісячні надходження до бюджету Фонду покривають видатки за той же період, накопичена наприкінці минулого року заборгованість призвела до затримки у виплатах допомог.











Як слідкувати за станом виплати допомоги?





Водночас чисельні затримки пов’язані не лише з різким ростом видатків через пандемію, а викликані зволіканням у подачі заяв-розрахунків. Фонд здійснює фінансування на підставі отриманої від роботодавця заяви-розрахунку – саме від дати її подачі, у першу чергу, залежить дата виплати.





Дізнатись дату прийняття Фондом заяви-розрахунку на виплату коштів ви можете на своєму підприємстві, або у робочому органі виконавчої дирекції Фонду, де зареєстрований ваш роботодавець. Для цього вам буде необхідно назвати номер вашого ідентифікаційного коду. Контакти усіх робочих органів можна знайти на сайті ФССУ, а номери гарячих ліній обласних управлінь ТУТ.





Коли ви дізнаєтесь дату подачі заяви-розрахунку, слідкувати за виплатами можна онлайн у телеграм-каналі ФССУ, де в оперативному режимі оновлюється інформація щодо сум і дат, за які Фондом профінансовано матеріальне забезпечення і страхові виплати. Інформація оновлюється за тегом #фінансування_оперативно.





Зверніть увагу, що Фонд перераховує кошти для виплати допомоги на рахунок роботодавця, який, у свою чергу, здійснює виплати своїм працівникам. Зазвичай банківські операції займають декілька робочих днів.





Аби ви могли точно дізнатись, чи кошти вже перераховані роботодавцю, Фонд ввів додаткову звітність за тегом #фінансування_страхувальників – інформація оновлюється у розрізі регіонів і означає, що кошти за заявами-розрахунками, поданими по наведену дату, вже знаходяться на рахунку роботодавця. Він має виплатити їх у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати, або одразу після надходження коштів від ФССУ.