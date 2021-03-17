Кременчук, Споживач

У Фонді соцстраху попередили про затримку виплат лікарняних та декретних

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 778 Коментарів: 3

 

У Фонді пояснили, як слідкувати за станом виплати допомоги

У Фонді соціального страхування заявили, що виплачують лікарняні та декретні у повному обсязі, проте є затримки в строках фінансування. Як сповістила пресслужба відомства, тривалість затримки коливається, адже залежить від суми щоденних надходжень до бюджету Фонду.


Коли у Кременчуці з'являться лікарняні


Станом на 15 березня затримка складала 21 робочий день або 1,8 млрд грн, а також були непрофінансовані заяви-розрахунки на суму 0,8 млрд грн, термін оплати яких складає 10 робочих днів відповідно до законодавства.


Сьогодні доходів Фонду не вистачає, аби покрити усі прийняті на фінансування допомоги і виплати. Наявна заборгованість накопичилася Фондом у грудні через різке зростання видатків. Це пов’язано із додатковим навантаженням, яке Фонд отримав через пандемію – суттєво зросли видатки за лікарняними, також він фінансував самоізоляцію українських працівників, страхові виплати медикам тощо.


Наприклад, у грудні 2020 року Фонд прийняв на оплату лікарняні на суму 2,4 млрд грн – на 1,5 млрд грн більше, ніж у грудні 2019-го (0,9 млрд грн).


Тож попри те, що з 2021 року щомісячні надходження до бюджету Фонду покривають видатки за той же період, накопичена наприкінці минулого року заборгованість призвела до затримки у виплатах допомог.


По всій Україні закінчилися «лікарняні» листки



Як слідкувати за станом виплати допомоги?


Водночас чисельні затримки пов’язані не лише з різким ростом видатків через пандемію, а викликані зволіканням у подачі заяв-розрахунків. Фонд здійснює фінансування на підставі отриманої від роботодавця заяви-розрахунку – саме від дати її подачі, у першу чергу, залежить дата виплати.


Дізнатись дату прийняття Фондом заяви-розрахунку на виплату коштів ви можете на своєму підприємстві, або у робочому органі виконавчої дирекції Фонду, де зареєстрований ваш роботодавець. Для цього вам буде необхідно назвати номер вашого ідентифікаційного коду. Контакти усіх робочих органів можна знайти на сайті ФССУ, а номери гарячих ліній обласних управлінь ТУТ.


Коли ви дізнаєтесь дату подачі заяви-розрахунку, слідкувати за виплатами можна онлайн у телеграм-каналі ФССУ, де в оперативному режимі оновлюється інформація щодо сум і дат, за які Фондом профінансовано матеріальне забезпечення і страхові виплати. Інформація оновлюється за тегом #фінансування_оперативно.


Зверніть увагу, що Фонд перераховує кошти для виплати допомоги на рахунок роботодавця, який, у свою чергу, здійснює виплати своїм працівникам. Зазвичай банківські операції займають декілька робочих днів.


Аби ви могли точно дізнатись, чи кошти вже перераховані роботодавцю, Фонд ввів додаткову звітність за тегом #фінансування_страхувальників – інформація оновлюється у розрізі регіонів і означає, що кошти за заявами-розрахунками, поданими по наведену дату, вже знаходяться на рахунку роботодавця. Він має виплатити їх у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати, або одразу після надходження коштів від ФССУ.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: cbn.com.ua
Теги: больничный выплаты соцстрах
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Коментарі: 3

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zzzzzz:
Сьогодні, 16:51

зато не барига,да? посмеемся,чи ще ні?


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stronzo:
Сьогодні, 17:48

Цитата: zzzzzz

зато не барига,да? посмеемся,чи ще ні?

Як це не барига?! Цілковитий, канонічний, деструктивний барига з великої "Б". 

І ім'я йому Коломойський. Все до чого прикасається його рука - перетворюється на лайно, з якого він попередньо видавить усі соки.

Дякуючи "шоколандному" сиділа ця бабушка у Тель-Авіві і писок не висовувала. 

Але тепер, дякуючи мудрому "зубожілому" народу, його дворовий шут грає в президента.

 


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zzzzzz:
Сьогодні, 19:39

Цитата: stronzo
народу
правильніше наріду!


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