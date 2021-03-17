У Фонді соцстраху попередили про затримку виплат лікарняних та декретних

У Фонді соціального страхування заявили, що виплачують лікарняні та декретні у повному обсязі, проте є затримки в строках фінансування. Як сповістила пресслужба відомства, тривалість затримки коливається, адже залежить від суми щоденних надходжень до бюджету Фонду.
Сьогодні доходів Фонду не вистачає, аби покрити усі прийняті на фінансування допомоги і виплати. Наявна заборгованість накопичилася Фондом у грудні через різке зростання видатків. Це пов’язано із додатковим навантаженням, яке Фонд отримав через пандемію – суттєво зросли видатки за лікарняними, також він фінансував самоізоляцію українських працівників, страхові виплати медикам тощо.
Наприклад, у грудні 2020 року Фонд прийняв на оплату лікарняні на суму 2,4 млрд грн – на 1,5 млрд грн більше, ніж у грудні 2019-го (0,9 млрд грн).
Тож попри те, що з 2021 року щомісячні надходження до бюджету Фонду покривають видатки за той же період, накопичена наприкінці минулого року заборгованість призвела до затримки у виплатах допомог.
Водночас чисельні затримки пов’язані не лише з різким ростом видатків через пандемію, а викликані зволіканням у подачі заяв-розрахунків. Фонд здійснює фінансування на підставі отриманої від роботодавця заяви-розрахунку – саме від дати її подачі, у першу чергу, залежить дата виплати.
Дізнатись дату прийняття Фондом заяви-розрахунку на виплату коштів ви можете на своєму підприємстві, або у робочому органі виконавчої дирекції Фонду, де зареєстрований ваш роботодавець. Для цього вам буде необхідно назвати номер вашого ідентифікаційного коду. Контакти усіх робочих органів можна знайти на сайті ФССУ, а номери гарячих ліній обласних управлінь ТУТ.
Коли ви дізнаєтесь дату подачі заяви-розрахунку, слідкувати за виплатами можна онлайн у телеграм-каналі ФССУ, де в оперативному режимі оновлюється інформація щодо сум і дат, за які Фондом профінансовано матеріальне забезпечення і страхові виплати. Інформація оновлюється за тегом #фінансування_оперативно.
Аби ви могли точно дізнатись, чи кошти вже перераховані роботодавцю, Фонд ввів додаткову звітність за тегом #фінансування_страхувальників – інформація оновлюється у розрізі регіонів і означає, що кошти за заявами-розрахунками, поданими по наведену дату, вже знаходяться на рахунку роботодавця. Він має виплатити їх у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати, або одразу після надходження коштів від ФССУ.