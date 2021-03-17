Двоє кременчужан завоювали призи обласного зльоту юних любителів науки і техніки

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 337

Двоє кременчужан завоювали призи обласного зльоту юних любителів науки і техніки, про це сповістив департамент освіти Кременчука. Зліт проводив дистанційно Полтавський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді з 23 до 25 лютого за допомогою онлайн-відеоконференції.

За підсумками заходу юний винахідник Дмитро Замарін, вихованець Кременчуцького міського центру позашкільної освіти, посів І місце. Вихованець гуртка радіоелектронного конструювання під керівництвом Валерія Голуба представляв прилад «Широкодіапазонний омметр з лінійною шкалою». Потреба в подібних омметрах виникає в закладах освіти, в лабораторіях, на промислових підприємствах, де займаються виготовленням, ремонтом і наладкою радіоелектронних пристроїв.





Також перемогу здобув Микита Молчанов, вихованець гуртка радіоелектронного конструювання КМЦПО «Лідер» (керівник гуртка - Олександр Хіленко), який посів ІІ місце у розділі «Юні техніки в науково-дослідницькій і конструкторській діяльності».