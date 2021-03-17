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У печиві та томатній пасті: як тільки не намагалися передати наркотики до полтавського СІЗО

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 412

 

Ув'язнені так і не дочекались передачок...

З початку 2021 року адміністрація Полтавської установи виконання покарань (№23) запобігла 17 спробам передачі наркотиків на територію ізолятора, повідомляє пресслужба обласної прокуратури.


Наркотики виявляли у продуктах харчування, одязі та особистих речах, які намагались передати ув’язненим.


За всіма випадками розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 307 та ч. 1 ст. 309 КК України (незаконне зберігання, збут чи передача наркотичних засобів у місця позбавлення волі та незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: прокуратура наркотики СІЗО
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