У печиві та томатній пасті: як тільки не намагалися передати наркотики до полтавського СІЗО

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Ув'язнені так і не дочекались передачок...

З початку 2021 року адміністрація Полтавської установи виконання покарань (№23) запобігла 17 спробам передачі наркотиків на територію ізолятора, повідомляє пресслужба обласної прокуратури.





Наркотики виявляли у продуктах харчування, одязі та особистих речах, які намагались передати ув’язненим.





За всіма випадками розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 307 та ч. 1 ст. 309 КК України (незаконне зберігання, збут чи передача наркотичних засобів у місця позбавлення волі та незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).