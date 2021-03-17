Де у Кременчуці відключатимуть електроенергію 18 березня

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
18 березня на деяких вулицях міста будуть проводитись поточні та планові ремонти трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж, у зв’язку з чим слід очікувати перебоїв в електропостачанні, повідомляє АТ «Полтаваобленерго».
Без світла з 6.00 до 18.00 можуть залишитись громадяни, що проживають за адресами:
- просп. Свободи, 6
- вул. Чкалова, 1-Б, 4, 6А
Перебої в електропостачанні з 8.00 до 17.00 відбудуться за адресами:
- вул. Франка, 23-52
- вул. Перекопська, 32-63
- вул. Центральна
- вул. Підгірна
- туп. Перекопський
- вул. Правобережна, 16А
- пров. Алєксєєва
- вул. Ігоря Сікорського
- вул. Ракетна
- вул. Зинаїди Тулуб
- вул. Паркова
- вул. Андріївська
- вул. Новомежева
- пров. Фруктовий
- пр. Парковий.
Також незручності чекають на мешканців гр. Щаслива з 8.00 до 17.00 за адресами:
- вул. Щаслива
- вул. Нижня
- пров. Фізкультурний
- пров. Ударний
- пров. Спартаківський
- пров. Динамівський
- пров. Парковий
- пров. 1-й Парковий.