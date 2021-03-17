Де у Кременчуці відключатимуть електроенергію 18 березня

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 563

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

18 березня на деяких вулицях міста будуть проводитись поточні та планові ремонти трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж, у зв’язку з чим слід очікувати перебоїв в електропостачанні, повідомляє АТ «Полтаваобленерго».





Без світла з 6.00 до 18.00 можуть залишитись громадяни, що проживають за адресами:

просп. Свободи, 6

вул. Чкалова, 1-Б, 4, 6А

Перебої в електропостачанні з 8.00 до 17.00 відбудуться за адресами:

вул. Франка, 23-52

вул. Перекопська, 32-63

вул. Центральна

вул. Підгірна

туп. Перекопський

вул. Правобережна, 16А

пров. Алєксєєва

вул. Ігоря Сікорського

вул. Ракетна

вул. Зинаїди Тулуб

вул. Паркова

вул. Андріївська

вул. Новомежева

пров. Фруктовий

пр. Парковий.





Також незручності чекають на мешканців гр. Щаслива з 8.00 до 17.00 за адресами: