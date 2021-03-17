Кременчук

Де у Кременчуці відключатимуть електроенергію 18 березня

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 563

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

18 березня на деяких вулицях міста будуть проводитись поточні та планові ремонти трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж, у зв’язку з чим слід очікувати перебоїв в електропостачанні, повідомляє АТ «Полтаваобленерго».


Без світла з 6.00 до 18.00 можуть залишитись громадяни, що проживають за адресами:

  • просп. Свободи, 6
  • вул. Чкалова, 1-Б, 4, 6А

Перебої в електропостачанні з 8.00 до 17.00 відбудуться за адресами:

  • вул. Франка, 23-52
  • вул. Перекопська, 32-63
  • вул. Центральна
  • вул. Підгірна
  • туп. Перекопський
  • вул. Правобережна, 16А
  • пров. Алєксєєва
  • вул. Ігоря Сікорського
  • вул. Ракетна
  • вул. Зинаїди Тулуб
  • вул. Паркова
  • вул. Андріївська
  • вул. Новомежева
  • пров. Фруктовий
  • пр. Парковий.


Також незручності чекають на мешканців гр. Щаслива з 8.00 до 17.00 за адресами:

  • вул. Щаслива
  • вул. Нижня
  • пров. Фізкультурний
  • пров. Ударний
  • пров. Спартаківський
  • пров. Динамівський
  • пров. Парковий
  • пров. 1-й Парковий.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
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