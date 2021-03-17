За добу 11 кременчужан захворіло на коронавірус, а 18 - одужало

Вчора, 20:35 Переглядів: 495

Сьогодні, 17 березня, в Кременчуці зареєстровано 11 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.



Захворіли 8 жінок віком від 22 до 55 років, 2 чоловіка 54 і 61 років та 5-місячне немовля. Із них 9 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 2 - лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікуються 73 пацієнти. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 18 пацієнтів.



Всього зареєстровано 6 223 випадки: одужало 5 696, померло 169.