Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу 11 кременчужан захворіло на коронавірус, а 18 - одужало

Вчора, 20:35 Переглядів: 495

 

Серед хворих 5-місячне немовля

Сьогодні, 17 березня, в Кременчуці зареєстровано 11 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 8 жінок віком від 22 до 55 років, 2 чоловіка 54 і 61 років та 5-місячне немовля. Із них 9 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 2 - лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікуються 73 пацієнти. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 18 пацієнтів.


Всього зареєстровано 6 223 випадки: одужало 5 696, померло 169.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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