Кременчук, Освіта

20 березня Вище професійне училище №7 кличе на день відкритих дверей

Сьогодні, 07:17 Переглядів: 241

 

Захід відбудеться о 10.00

Педагогічний колектив Вищого професійного училища №7 запрошує випускників 9-11 класів, їх друзів та батьків на день відкритих дверей. Захід відбудеться у суботу, 20 березня, о 10.00.


Відвідувачі зможуть ознайомитися з училищем, професіями та спеціальностями, умовами набору та навчання, педагогічними працівниками, матеріально-технічною базою, здійснити пізнавальну екскурсію училищем, отримати відповіді на свої запитання.


Адреса навчального закладу: м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, 14. Тел. 098-100-14-77.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ВПУ №7 день открытых дверей
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