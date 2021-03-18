20 березня Вище професійне училище №7 кличе на день відкритих дверей

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Педагогічний колектив Вищого професійного училища №7 запрошує випускників 9-11 класів, їх друзів та батьків на день відкритих дверей. Захід відбудеться у суботу, 20 березня, о 10.00.



Відвідувачі зможуть ознайомитися з училищем, професіями та спеціальностями, умовами набору та навчання, педагогічними працівниками, матеріально-технічною базою, здійснити пізнавальну екскурсію училищем, отримати відповіді на свої запитання.



Адреса навчального закладу: м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, 14. Тел. 098-100-14-77.