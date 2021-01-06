Мерія Кременчука готується підвищити плату за управління житлом компаніям «Житлорембудсервіс» та МДЛ (розцінки)

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 409 Коментарів: 7

У середньому розцінки зростуть на 1 грн за квадратний метр житлової площі. Відповідно до проєкту рішення - з 1 лютого цього року

Мерія Кременчука готується підвищити розцінки на управління житлом керуючим компаніям «Житлорембудсервіс» та «Місто для людей. Кременчук». Проєкт рішення виконкому «Про коригування ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком» розміщений на сайті Кременчуцької міської ради: у мерії мають намір погодити скориговані розцінки компаній, враховуючи їх звернення. І погодити застосування нових розцінок з 1 лютого 2021 року.





«Житлорембудсервіс» та МДЛ надають послуги з управління багатоквартирними будинками у місті, де співвласники не створили ОСББ та самостійно не визначилися з управителем. Так, «Житлорембудсервіс» надає послуги в Автозаводському районі, МДЛ - у Крюківському.





«Неорганізованим» співвласникам управителів призначив виконком Кременчуцької міськради за результатами конкурсу, проведеного у 2018 році (компанії уклали договори з виконкомом). А також погодив договірну ціну на послугу з управління житлом (сюди входить як управління, так і обслуговування – послуги двірника, освітлення місць загального користування, підготовка до опалювального сезону тощо). На той час ціна зросла в середньому на 1 грн за кв метр порівняно з тарифом, який діяв раніше. Тепер цю договірну ціну мерія й має намір відкоригувати. Ціна на послугу з управління різна для кожного багатоквартирного будинку – вона залежить від його благоустрою.





Відповідно до проєкту рішення, в середному ціна на послугу з управління складе 5,5 грн за 1 квадратний метр (у 2018 році на момент підписання угоди з управителями була ціна 4,5 грн за квадратний метр). Тобто подорожчання в середньому на 1 грн, відповідно, за двокімнатну квартиру площею 52 кв м доведеться платити за місяць на 52 грн дорожче.





В цілому договірна ціна на управління житлом коливатиметься від 1,3 грн (вул. Володимира Івасюка, буд. 85 - це одноповерховий багатоквартирний будинок на Раківці) до 8,12 грн за кв м (провулок Вільний, буд 28).





Якими будуть розцінки на послуги керуючих компаній у вашому будинку? Проєкт рішення виконкому, де в додатках - розцінки по кожному будинку, можна завантажити тут:





rishennja-zhrbs-mdl.doc [1001 Kb] (cкачиваний: 92)





Що робити тим, хто не згоден з новою ціною на послугу





Нагадаємо, що співвласники можуть впливати на ціну послуги з управління в своєму багатоквартирному будинку. Вони мають право вибрати собі управителя. І навіть не обов'язково створювати ОСББ, щоб визначитися самим, хто буде керувати житлом: досить провести збори, вибрати управителя (юрособа), самим домовитися з ним про ціну послуги, оформити наміри протоколом і повідомити про це виконком. Процедура прописана в Законі «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».



