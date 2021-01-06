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Кременчук, Споживач

Мерія Кременчука готується підвищити плату за управління житлом компаніям «Житлорембудсервіс» та МДЛ (розцінки)

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 409 Коментарів: 7

 

У середньому розцінки зростуть на 1 грн за квадратний метр житлової площі. Відповідно до проєкту рішення - з 1 лютого цього року

Мерія Кременчука готується підвищити розцінки на управління житлом керуючим компаніям «Житлорембудсервіс» та «Місто для людей. Кременчук». Проєкт рішення виконкому «Про коригування ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком» розміщений на сайті Кременчуцької міської ради: у мерії мають намір погодити скориговані розцінки компаній, враховуючи їх звернення. І погодити застосування нових розцінок з 1 лютого 2021 року. 


«Житлорембудсервіс» та МДЛ надають послуги з управління багатоквартирними будинками у місті, де співвласники не створили ОСББ та самостійно не визначилися з управителем. Так, «Житлорембудсервіс» надає послуги в Автозаводському районі, МДЛ - у Крюківському.


«Неорганізованим» співвласникам управителів призначив виконком Кременчуцької міськради за результатами конкурсу, проведеного у 2018 році (компанії уклали договори з виконкомом). А також погодив договірну ціну на послугу з управління житлом (сюди входить як управління, так і обслуговування – послуги двірника, освітлення місць загального користування, підготовка до опалювального сезону тощо). На той час ціна зросла в середньому на 1 грн за кв метр порівняно з тарифом, який діяв раніше. Тепер цю договірну ціну мерія й має намір відкоригувати. Ціна на послугу з управління різна для кожного багатоквартирного будинку – вона залежить від його благоустрою.


Відповідно до проєкту рішення, в середному ціна на послугу з управління складе 5,5 грн за 1 квадратний метр (у 2018 році на момент підписання угоди з управителями була ціна 4,5 грн за квадратний метр). Тобто подорожчання в середньому на 1 грн, відповідно, за двокімнатну квартиру площею 52 кв м доведеться платити за місяць на 52 грн дорожче.


В цілому договірна ціна на управління житлом коливатиметься від 1,3 грн (вул. Володимира Івасюка, буд. 85 - це одноповерховий багатоквартирний будинок на Раківці) до 8,12 грн за кв м (провулок Вільний, буд 28).


Якими будуть розцінки на послуги керуючих компаній у вашому будинку? Проєкт рішення виконкому, де в додатках - розцінки по кожному будинку, можна завантажити тут:


rishennja-zhrbs-mdl.doc [1001 Kb] (cкачиваний: 92)  


Що робити тим, хто не згоден з новою ціною на послугу


Нагадаємо, що співвласники можуть впливати на ціну послуги з управління в своєму багатоквартирному будинку. Вони мають право вибрати собі управителя. І навіть не обов'язково створювати ОСББ, щоб визначитися самим, хто буде керувати житлом: досить провести збори, вибрати управителя (юрособа), самим домовитися з ним про ціну послуги, оформити наміри протоколом і повідомити про це виконком. Процедура прописана в Законі «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».


Чому вигідно створювати ОСББ?

 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Керуюча компанія Місто для людей Житлорембудсервіс розцінки управителі керуючі компанії

Коментарі: 7

419
Кавоман:
Сьогодні, 11:40

Я от все думаю, "Хуже не будет" вже настало, чи ще треба трохи почекати?


40 1
130
AMD:
Сьогодні, 11:41

Виталик неулонно добивается своей цели - создать город бомжей, выжать с всех более 100% доходов, а бабки потом за сухарь опять отдадут ему голос. Эти компании полностью в тени, выворачивают карманы и иногда красят лавочку в фиолетовый цвет, и всё ОПГ мерии в шоколаде.


36 1
467
s2e7r8g:
Сьогодні, 12:30

Цитата: Кавоман

Я от все думаю, "Хуже не будет" вже настало, чи ще треба трохи почекати?

А кто виноват, что люди не определились с формой управления своим жильем? Для сравнения: у нас в ОСББ цена на 2018 год была 3,60 за метр и поднялась только в 2020 году до 4,10. И опять же для сравнения посмотрите, что есть и делается у нас в доме, и что есть в домах с "эхвективными манагерами". А если что не так - председатель живет в соседнем подъезде, всегда есть с кого спросить. И никто не будет лепить тупых отмазок типа: да мы там в каком-то доме сделали работ на миллионы, а на вас денег не хавтило, и так всем домам по кругу.


4 11
2 576
zzzzzz:
Сьогодні, 12:51

Цитата: s2e7r8g
председатель живет в соседнем подъезде, всегда есть с кого спросить.
laughing у нас много есть с кого спросить


4 2
4
marine:
Сьогодні, 13:22

создавайте ОСББ и не нойте

 


6 9
11
booble:
Сьогодні, 14:48

Цитата: marine

создавайте ОСББ и не нойте

 

ты скакой планеты? взять дом фонд которого с 1960 годов, н....на не делалось...... и возложить ярмо на себя...... это новый дом можно создать ОСББ.....


6 2
2 576
zzzzzz:
Сьогодні, 15:13

Цитата: booble
возложить ярмо на себя.....
че на себя, на пенсионеров, которых 2/3 в доме и многих субсидия. Да ложили они на тепловые узлы, и ремонты коммуникаций. В таком доме невозможно домофон поставить.....осбб...


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