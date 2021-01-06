За добу COVID-19 виявили у 4 288 українців, на Полтавщині – у 217

В області за добу померло двоє, один з них - у Горішніх Плавнях
4 288 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 133 дитини та 184 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 372 особи;
- летальних випадків – 68;
- одужало – 4 819 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 16 061 (зокрема методом ПЛР – 12 043, методом ІФА – 4 018).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 119 314 осіб;
- одужало – 796 417 осіб;
- летальних випадків – 19 835;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 781 951.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (458), м. Київ (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 371 випадок;
- Вінницька область – 97 випадків;
- Волинська область – 103 випадки;
- Дніпропетровська область – 243 випадки;
- Донецька область – 153 випадки;
- Житомирська область – 120 випадків;
- Закарпатська область – 44 випадки;
- Запорізька область – 458 випадків;
- Івано-Франківська область – 92 випадки;
- Київська область – 365 випадків;
- Кіровоградська область – 12 випадків;
- Луганська область – 140 випадків;
- Львівська область – 160 випадків;
- Миколаївська область – 293 випадки;
- Одеська область – 312 випадків;
- Полтавська область – 217 випадків;
- Рівненська область – 88 випадків;
- Сумська область – 160 випадків;
- Тернопільська область – 103 випадки;
- Харківська область – 96 випадків;
- Херсонська область – 159 випадків;
- Хмельницька область – 41 випадок;
- Черкаська область – 229 випадків;
- Чернівецька область – 153 випадки;
- Чернігівська область – 79 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 38 940 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 31 095 (+70) жителів області, продовжують лікування 7 041 людина, зокрема 165 дітей.
Всього зареєстровано 804 летальні випадки, нових – 2 (Горішні Плавні; Полтава).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 217.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 15 219 (+55),
- Кременчук – 5 282 (+19),
- Горішні Плавні – 1 926 (+49),
- Полтавський район – 1 539 (+1),
- Миргород – 1 534,
- Лубни – 1 122 (+20),
- Лохвицький район – 1 026,
- Зіньківський район – 897 (+31),
- Пирятинський район – 764 (+2),
- Котелевський район – 725,
- Глобинський район – 658,
- Кременчуцький район – 644 (+1),
- Новосанжарський район – 641 (+1),
- Карлівський район – 585,
- Диканський район – 573 (+8),
- Миргородський район – 530,
- Хорольський район – 515,
- Шишацький район – 501,
- Кобеляцький район – 497,
- Гадяч – 451 (+2),
- Решетилівський район – 446 (+6),
- Семенівський район – 399 (+3),
- Великобагачанський район – 358,
- Чутівський район – 327,
- Машівський район – 313,
- Козельщинський район – 286 (+9),
- Гадяцький район – 268 (+6),
- Лубенський район – 267 (+3),
- Гребінківський район – 224 (+1),
- Чорнухинський район – 212,
- Оржицький район – 211.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!