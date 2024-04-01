Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

Що у 2023 році задекларувала нова очільниця патрульної поліції Кременчука Альона Стрижак

Сьогодні, 07:54 Переглядів: 2 261

 

За рік вона заробила 801 294 гривень

Що у 2023 році задекларувала нова очільниця патрульної поліції Кременчука Альона Стрижак, читайте далі у цьому матеріалі.

Нерухомість:

  • квартира загальною площею 66,3 кв. м у місті Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, якою вона спільно володіє з трьома родичами;
  • квартира загальною площею 39,6 кв. м у місті Ірпінь Київської області;
  • також згідно з ордером вона має право користування квартирою у Харкові площею 32,2 кв. м, яка є власністю Харківської міської ради.

За основним місцем роботи у департаменті патрульної поліції за 2023 рік Альона Стрижак заробила 801 294 гривень.

На банківському рахунку вона зберігає 41 636 гривень, а готівкою – 12 000 доларів США.

«Не»жіноча професія: інтерв’ю з новою очільницею батальйону патрульної поліції Кременчука Альоною Стрижак

Раніше ми писали, які статки задекларували у 2022 році очільники поліції Кременчука та області.

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: декларація Альона Стрижак патрульна поліція нерухомість
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх