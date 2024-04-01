Що у 2023 році задекларувала нова очільниця патрульної поліції Кременчука Альона Стрижак

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За рік вона заробила 801 294 гривень

Що у 2023 році задекларувала нова очільниця патрульної поліції Кременчука Альона Стрижак, читайте далі у цьому матеріалі.

Нерухомість:

квартира загальною площею 66,3 кв. м у місті Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, якою вона спільно володіє з трьома родичами;

квартира загальною площею 39,6 кв. м у місті Ірпінь Київської області;

також згідно з ордером вона має право користування квартирою у Харкові площею 32,2 кв. м, яка є власністю Харківської міської ради.

За основним місцем роботи у департаменті патрульної поліції за 2023 рік Альона Стрижак заробила 801 294 гривень.

На банківському рахунку вона зберігає 41 636 гривень, а готівкою – 12 000 доларів США.

Раніше ми писали, які статки задекларували у 2022 році очільники поліції Кременчука та області.