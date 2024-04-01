Що у 2023 році задекларувала нова очільниця патрульної поліції Кременчука Альона Стрижак, читайте далі у цьому матеріалі.
Нерухомість:
За основним місцем роботи у департаменті патрульної поліції за 2023 рік Альона Стрижак заробила 801 294 гривень.
На банківському рахунку вона зберігає 41 636 гривень, а готівкою – 12 000 доларів США.
Раніше ми писали, які статки задекларували у 2022 році очільники поліції Кременчука та області.
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