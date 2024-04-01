В Україні зросла вартість оформлення закордонного паспорта

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 501

Від сьогодні, 1 квітня, виросте вартість закордонного паспорта, йдеться у повідомленні Державної міграційної служби. Все через зміну вартості бланків ДП «Поліграфічний комбінат «Україна».

Вартість оформлення закордонного паспорта відсьогодні складе:

нетерміновий 958 грн (замість 856);

терміновий 1 598 грн (замість 1 496).

Нагадаємо, у Кременчуці оформити закордонний паспорт можна у ЦНАПі. Додаткові консультації щодо замовлення послуг можна отримати за телефоном кол-центру ЦНАП: 096-097-15-88, 050-255-15-88 (понеділок-п’ятниця — робочі дні, субота, неділя — вихідні дні).

Стати в чергу на оформлення бланка можна онлайн.

Нагадаємо, з 1 квітня зросте мінімальна зарплата в Україні. ТЪ аналізував, на що це вплине.