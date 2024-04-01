В Україні зросла вартість оформлення закордонного паспорта

Від сьогодні, 1 квітня, виросте вартість закордонного паспорта, йдеться у повідомленні Державної міграційної служби. Все через зміну вартості бланків ДП «Поліграфічний комбінат «Україна».
Вартість оформлення закордонного паспорта відсьогодні складе:
Нагадаємо, у Кременчуці оформити закордонний паспорт можна у ЦНАПі. Додаткові консультації щодо замовлення послуг можна отримати за телефоном кол-центру ЦНАП: 096-097-15-88, 050-255-15-88 (понеділок-п’ятниця — робочі дні, субота, неділя — вихідні дні).
Стати в чергу на оформлення бланка можна онлайн.
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