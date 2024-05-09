Завтра кременчуцькі учні продовжать навчатися дистанційно

Завтра, 10 травня, кременчуцькі школярі продовжать навчатися дистанційно, згідно з розпорядженням Кременчуцької районної військової адміністрації. Повідомлення про це з'явилось у «батьківських» чатах.
Нагадаємо, що 8 та 9 травня учнів перевели на онлайн-навчання через можливі провокації та загрозу обстрілів армією РФ напередодні Дня пам’яті та примирення.
Нагадаємо, що у більшості громадах Кременчуцького району літні канікули розпочнуться 1 червня.
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