Завтра кременчуцькі учні продовжать навчатися дистанційно

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Завтра, 10 травня, кременчуцькі школярі продовжать навчатися дистанційно, згідно з розпорядженням Кременчуцької районної військової адміністрації. Повідомлення про це з'явилось у «батьківських» чатах.

Нагадаємо, що 8 та 9 травня учнів перевели на онлайн-навчання через можливі провокації та загрозу обстрілів армією РФ напередодні Дня пам’яті та примирення.

Нагадаємо, що у більшості громадах Кременчуцького району літні канікули розпочнуться 1 червня.