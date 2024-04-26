Коли у школярів в Кременчуцькому районі розпочнуться літні канікули: назвали дати

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 182

Школярі у 5 громадах підуть на канікули з 3 червня

У більшості громадах Кременчуцького району літні канікули розпочнуться 1 червня. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму telegram-каналі 25 квітня. Школярі у Градизькій, Кам’янопотоківській, Пришибській та Семенівській громадах на канікули підуть з 3 червня. — В 11 закладах Глобинської громади – з 1 червня, ще в одному – із 3 червня, — йдеться у повідомленні керівника ОВА. Нагадаємо, кременчуцькі вчителі розповіли про складнощі, смішні та цікаві моменти дистанційного навчання.

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