Коли у школярів в Кременчуцькому районі розпочнуться літні канікули: назвали дати

У більшості громадах Кременчуцького району літні канікули розпочнуться 1 червня. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму telegram-каналі 25 квітня.
Школярі у Градизькій, Кам’янопотоківській, Пришибській та Семенівській громадах на канікули підуть з 3 червня.
Нагадаємо, кременчуцькі вчителі розповіли про складнощі, смішні та цікаві моменти дистанційного навчання.
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