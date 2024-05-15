Учора на Полтавщині перекинувся позашляховик: є травмовані

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Учора, 14 травня, близько 11.45 на дорозі Полтава-Київ поблизу села Поділ Миргородського району на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними правоохоронців, 40-річний водій автомобіля Nissan Terrano летів з дороги й перекинувся. Внаслідок аварії чоловіка із травмами госпіталізували.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці продовжують встановлювати причини та обставини події.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині п’яний водій позашляховика не впорався з керуванням, злетів з дороги та перекинувся.