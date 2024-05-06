На Полтавщині позашляховик злетів з дороги — водій із травмами у лікарні

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Попередньо правоохоронці підозрюють, що водій міг бути за кермом п’яним

Сьогодні, 6 травня, близько 12.30 у Нехворощанській громаді на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національно поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, автомобіль Land Rover під кермуванням 33-річного водія з'їхав з дороги і перекинувся.

Водія із травмами госпіталізували. У поліції підозрюють, що чоловік міг бути за кермом п'яним.

Окрім водія в автівці також знаходилися ще двоє чоловіків та 14-річна дівчина. Їм лікарі також надають усю необхідну допомогу.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють причини та обставини аварії.

Нагадаємо, що

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