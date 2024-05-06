Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині позашляховик злетів з дороги — водій із травмами у лікарні

Сьогодні, 16:17 Переглядів: 462

 

Попередньо правоохоронці підозрюють, що водій міг бути за кермом п’яним  

Сьогодні, 6 травня, близько 12.30 у Нехворощанській громаді на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національно поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, автомобіль Land Rover під кермуванням 33-річного водія з'їхав з дороги і перекинувся.

 

Водія із травмами госпіталізували. У поліції підозрюють, що чоловік міг бути за кермом п'яним.

Окрім водія в автівці також знаходилися ще двоє чоловіків та 14-річна дівчина. Їм лікарі також надають усю необхідну допомогу.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. 

Слідчі встановлюють причини та обставини аварії.

Нагадаємо, що

На трасі біля села Броварки, Градизької громади Кременчуцького району сталася ДТП, в якій постраждали волонтер і двоє військових. Водій у тяжкому стані в реанімації, а автівка ремонту не підлягає.

1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: аварія ДТП позашляховик водій травми
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх