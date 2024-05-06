Завтра у деяких районах Кременчука не буде води

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 188

Завтра, 7 травня, у багатоповерхівках на деяких вулицях Кременчука знизиться тиск холодної води, а на верхніх поверхах будинків не буде води зовсім. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчукводоканалу.

Такі відключення пов'язані у зв'язку із проведенням ремонтних робіт Полтаваобленерго та відсутністю електропостачання на цих вулицях з 6.00 до 18.00.

Адреси, за якими будуть перебої з водопостачанням:

вул. Миру, 3, 5, 5А, 17, 21, 23, 33, 35, 37;

вул. Вадима Пугачова, 37, 41;

вул. Київська, 59, 61, 63;

пров. Княжий, 12, 14, 14А, 14Б, 16.

Нагадаємо, попередньо воду у Кременчуці вимикали наприкінці квітня.



