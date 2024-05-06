Завтра у деяких районах Кременчука не буде води

Завтра, 7 травня, у багатоповерхівках на деяких вулицях Кременчука знизиться тиск холодної води, а на верхніх поверхах будинків не буде води зовсім. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчукводоканалу.
Такі відключення пов'язані у зв'язку із проведенням ремонтних робіт Полтаваобленерго та відсутністю електропостачання на цих вулицях з 6.00 до 18.00.
Адреси, за якими будуть перебої з водопостачанням:
Нагадаємо, попередньо воду у Кременчуці вимикали наприкінці квітня.
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