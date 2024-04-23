Завтра на правобережжі Кременчука не буде води: де саме

Завтра, 24 квітня, у жителів правобережної частини Кременчука протягом дня не буде води. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Вимикатимуть воду завтра за адресами:
село Садки;
вул. Космічна б. 9 – 20;
вул. Підгірна б. 102 – 167;
вул. Нерудна б. 25 – 34;
вул. Нагірна б. 1 – 60;
вул. Деївська б. 1 – 47;
вул. Тупикова б. 1 – 27;
вул. Нерудна 35/2.
Причиною тимчасового відключення є виконання планових робіт по заміні запірної арматури на водопровідній мережі по вул. Підгірна.
У міськраді закликають містян зробити необідний запас води, а ткож попереджають про можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води після відновлення водопостачання.
Нагадаємо, також 25 та 26 квітня у частині будинків центру та правобережжя Кременчука буде відсутнє водопостачання — комунальники виконуватимуть роботи по заміні запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.