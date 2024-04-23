Завтра на правобережжі Кременчука не буде води: де саме

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Комунальники мінятимуть запірну арматуру на водопровідній мережі по Підгірній вулиці

Завтра, 24 квітня, у жителів правобережної частини Кременчука протягом дня не буде води. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Вимикатимуть воду завтра за адресами:

село Садки;

вул. Космічна б. 9 – 20;

вул. Підгірна б. 102 – 167;

вул. Нерудна б. 25 – 34;

вул. Нагірна б. 1 – 60;

вул. Деївська б. 1 – 47;

вул. Тупикова б. 1 – 27;

вул. Нерудна 35/2.

Причиною тимчасового відключення є виконання планових робіт по заміні запірної арматури на водопровідній мережі по вул. Підгірна.

У міськраді закликають містян зробити необідний запас води, а ткож попереджають про можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води після відновлення водопостачання.

Нагадаємо, також 25 та 26 квітня у частині будинків центру та правобережжя Кременчука буде відсутнє водопостачання — комунальники виконуватимуть роботи по заміні запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі.