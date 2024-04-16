25 та 26 квітня не буде води у центрі та на правобережжі: адреси

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Одинадцять адрес в центрі та шість на правобережжі. Комунальники просять зробити запаси води

25 та 26 квітня у частині будинків центру та правобережжя буде відсутнє водопостачання. Про це повідомляє сайт мерії Кременчука. Комунальники виконуватимуть роботи по заміні запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі. Перелік адрес у центральній частині міста: вул. Університетська б. 22, 22В, 24, 31/6, 33, 39, 41/3;

вул. Старшого Лейтенанта Кагала б. 43, 43-А, 45;

вул. Театральна б. 4, 20, 21, 22, 23/2, 31/10, 33;

вул. Небесної сотні б. 3-А, 8/3;

вул. Шевченка б. 23, 26, 28/4, 29, 30/7, 31, 32, 34/2, 35, 36, 38;

бульвар Українського Відродження б. 4, 24/43;

пров. Павлівський б. 2;

вул. Павлівська б. 25/9;

вул. Покровська б. 27/4;

вул. Соборна б. 15/46, 17, 26/37, 30, 32/29;

вул. Ігоря Сердюка б. 20. Перелік адрес на правобережжі: пров. П.Орлика б. 1-38;

вул. П. Орлика б. 1-5;

вул. Пілотів б. 1-46;

вул. К. Острозького б. 1-54;

пров. Диканський б. 1-14;

вул. Різдвяна б. 1-4 Комунальники рекомендують зробити необхідні запаси води. Для отримання оперативної інформації можна звернутися у диспетчерську службу «Кременчукводоканалу» за телефонами: (050) 305-45-71, (067) 403-97-86.

Автор: Лідія Ярославська Джерело фото: sumypost.com

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