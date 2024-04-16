25 та 26 квітня не буде води у центрі та на правобережжі: адреси
Сьогодні, 17:50
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Одинадцять адрес в центрі та шість на правобережжі. Комунальники просять зробити запаси води
25 та 26 квітня у частині будинків центру та правобережжя буде відсутнє водопостачання. Про це повідомляє сайт мерії Кременчука. Комунальники виконуватимуть роботи по заміні запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі.
Перелік адрес у центральній частині міста:
- вул. Університетська б. 22, 22В, 24, 31/6, 33, 39, 41/3;
- вул. Старшого Лейтенанта Кагала б. 43, 43-А, 45;
- вул. Театральна б. 4, 20, 21, 22, 23/2, 31/10, 33;
- вул. Небесної сотні б. 3-А, 8/3;
- вул. Шевченка б. 23, 26, 28/4, 29, 30/7, 31, 32, 34/2, 35, 36, 38;
- бульвар Українського Відродження б. 4, 24/43;
- пров. Павлівський б. 2;
- вул. Павлівська б. 25/9;
- вул. Покровська б. 27/4;
- вул. Соборна б. 15/46, 17, 26/37, 30, 32/29;
- вул. Ігоря Сердюка б. 20.
Перелік адрес на правобережжі:
- пров. П.Орлика б. 1-38;
- вул. П. Орлика б. 1-5;
- вул. Пілотів б. 1-46;
- вул. К. Острозького б. 1-54;
- пров. Диканський б. 1-14;
- вул. Різдвяна б. 1-4
Комунальники рекомендують зробити необхідні запаси води.
Для отримання оперативної інформації можна звернутися у диспетчерську службу «Кременчукводоканалу» за телефонами: (050) 305-45-71, (067) 403-97-86.
Автор: Лідія Ярославська
Джерело фото: sumypost.com
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