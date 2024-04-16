Віталій Малецький з колегами у США беруть участь в Міжнародній Конференції

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Крім Віталія Малецького, до США поїхали заступники мера Ольга Усанова та Руслан Проценко, ректор КрНУ Михайло Загірняк та в. о. директора КП «Інститут розвитку Кременчука» Павло Бедрацький

Віталій Малецький разом зі своїми заступниками та очільником одного з комунальних підприємств міста беруть участь у Конференції Міжнародної мережі міст Мішлен (INMC), яка проходить у місті Андерсон (США). Про це мер міста повідомив на своїй сторінці у фейсбук. Крім делегації від Кременчука, на Конференції присутні представники ще тринадцяти країн світу.

«Кременчук — єдине місто з України, яке є учасником INMC, ми долучилися до цієї міжнародної організації на запрошення нашого міста-побратима з Франції Клермон-Ферран», — ділиться Віталій Малецький у фейсбуці.



За словами Віталія Малецького, на Конференції багато уваги приділяється Україні, яка веде важку війну з російськими загарбниками. «Одна з головних тем — підтримка містам, які потерпають від ворожих обстрілів», — каже мер Кременчука.

За словами Віталія Малецького він та його заступники — Ольга Усанова, Руслан Проценко поїздку оплатили власним коштом. За чий кошт поїхав директор КП «Інститут розвитку Кременчука», мер не уточнив.

«Одна з головних тем — підтримка містам, які потерпають від ворожих обстрілів. Маємо перші домовленості про допомогу, яка зміцнить енергонезалежність та енергоефективність Кременчука. Обговорили напрями роботи у гуманітарній сфері, зокрема допомогу переселенцям. У планах майбутні культурні та спортивні обміни між містами», — йдеться у дописі Віталія Малецького.



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