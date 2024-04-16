Віталій Малецький з колегами у США беруть участь в Міжнародній Конференції

Крім Віталія Малецького, до США поїхали заступники мера Ольга Усанова та Руслан Проценко, ректор КрНУ Михайло Загірняк та в. о. директора КП «Інститут розвитку Кременчука» Павло Бедрацький
Віталій Малецький разом зі своїми заступниками та очільником одного з комунальних підприємств міста беруть участь у Конференції Міжнародної мережі міст Мішлен (INMC), яка проходить у місті Андерсон (США). Про це мер міста повідомив на своїй сторінці у фейсбук. Крім делегації від Кременчука, на Конференції присутні представники ще тринадцяти країн світу.
За словами Віталія Малецького, на Конференції багато уваги приділяється Україні, яка веде важку війну з російськими загарбниками. «Одна з головних тем — підтримка містам, які потерпають від ворожих обстрілів», — каже мер Кременчука.
За словами Віталія Малецького він та його заступники — Ольга Усанова, Руслан Проценко поїздку оплатили власним коштом. За чий кошт поїхав директор КП «Інститут розвитку Кременчука», мер не уточнив.
Нагадаємо, СБУ та ДБР вручили підозру заступнику голови Полтавської облради за те, що відпочивав за кордоном під час війни.
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