«На щиті» до Кременчука повернувся військовий Антон Литовченко

«На щиті» до Кременчука повернувся військовослужбовець Антон Литовченко. Про це повідомляють у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.
Загинув військовий під час виконання бойового завдання 8 квітня поблизу села Іванівка на Херсонщині. У полеглого воїна лишилися син та сестра.
Прощання та поховання Антона Литовченка відбудуться завтра, 17 квітня:
11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському палаці культури;
12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;
13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.
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