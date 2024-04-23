Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Віктор КРУК
Чи можлива демобілізація без посилення мобілізації, і як це може привести до поразки у війні та втрати державності
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Для дому і сім'ї, Рецепти

Євген Клопотенко та Ukraїner показали рецепт традиційної їжі Полтавщини — шпундри з буряками

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 450

Згадка про шпундру є ще в книзі «Енеїда» Котляревського

18 квітня на каналі кухаря Євгена Клопотенка вийшло спільне відео з проєктом Ukraїner, у якому вони поєднали їжу з локальними візуальними історіями з тих місць, де її готують споконвіку, що дає змогу краще зрозуміти нашу культуру, кухню та людей. Відео присвячене Полтавщині та традиційній їжі нашого регіону — шпундрі з буряками.

Рецепт шпундри

Інгредієнти:

  • 300-500 г ребра
  • 3 буряки
  • 1 ст. л оцту
  • 2 цибулини
  • 3 ст. л сметани
  • 1 ч. л солодкої гірчиці
  • 3 зубчики часнику
  • 1 ст. л соняшникової олії
  • 50 г вершкового масла
  • 2 ст. л борошна
  • 2 ст. л білого хрону
  • 5 гілочок чебрецю
  • 2 ст. л сметани
  • 2 томати
  • 50 мл води

Приготування:

  • Ребра нарізати невеликими шматками та посоліть. Потім натріть 1 ч. л солодкої гірчиці та 1 ст. л соняшникової олії.
  • Одну цибулину наріжте півкільцями, а 3 зубчики часнику притисніть плоскою стороною леза ножа. Викладіть свинину на деко разом із цибулею й часником, запікайте при 180 градусах 40 хвилин. Коли готове м’ясо трохи охолоне, відокремте його від ребер. Якщо ви використовували свинячий ошийок, то просто наріжте м’ясо на більш дрібні шматочки.
  • Візьміть 3 невеликі буряки, добре помийте та запікайте в духовці приблизно 1-1,5 години, залежно від розміру. Я раджу вибрати більш дрібний буряк і об'єднати процес запікання разом із м’ясом. У такому випадку м’ясо ви дістанете з духовки трохи раніше, ніж буряк.
  • Коли буряк запечеться, наріжте його півкільцями та перекладіть у сотейник або миску. Додайте 1 ст. л оцту та залийте водою так, щоб вода повністю покривала буряк. Залиште на 40 хвилин. Другу цибулину наріжте дрібними кубиками.
  • Розігрійте велику пательню з 40 г вершкового масла, додайте натерті два томати. Додайте 2 ст. л борошна, поперчіть і посоліть до смаку. На іншій пательні обсмажте цибулю 1-2 хвилини.
  • У пательню до томатів додайте нарізане шматочками м’ясо та обсмажену цибулю, а також буряк.
  • Візьміть 2 ст. л сметани, розведіть 50 г води та влийте до м’яса та буряку. Тушкуйте 5 хвилин. При подачі додайте до шпундри терті 1-2 ст. л білого хрону та гілочки чебрецю.

Шпундра на кухні

Два роки тому Клопотенко вже готував шпундру на своїй кухні.

— Шпундра з буряками — найхарактерніша українська страва, яку традиційно готують зі свинини та буряка. Згадка про неї є в книзі «Енеїда» Котляревського. Якщо Ви ніколи не готували шпундру та поєднання свинини з буряком здається вам незвичайним, просто спробуйте. І, можливо, ця страва стане вашою святковою або й схочете готувати її просто на обід, — написав тоді про цю страву Євген.

Нагадаємо, що у Кременчуці шпундру готують у закладі «Бойова Галушка», де відновлюють автентичну кухню регіону. Більше про це читайте в інтерв'ю «Кременчуцького Телеграфа» з кременчужанами Андрієм та Вікторією, які відкрили кафе за кошти, отримані у рамках урядового проєкту «єРобота».

Інші відео Ukraїner про Полтавщину:

ПО ТЕМІ:

Чорні галушки — традиційна полтавська страва по-новому рецепту

Клопотенко приготував страву за рецептом Ольги Кольорово, яка загинула в «Амсторі»
Різдвяні традиції Полтавщини: кутя
Кременчук вразив Клімкіна настоянкою на півонії та борщем з карасями
У Кременчуці презентували книгу рецептів борщу на кожен день

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Ukraїner Євген Клопотенко рецепт Полтавщина
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх