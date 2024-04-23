Євген Клопотенко та Ukraїner показали рецепт традиційної їжі Полтавщини — шпундри з буряками

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18 квітня на каналі кухаря Євгена Клопотенка вийшло спільне відео з проєктом Ukraїner, у якому вони поєднали їжу з локальними візуальними історіями з тих місць, де її готують споконвіку, що дає змогу краще зрозуміти нашу культуру, кухню та людей. Відео присвячене Полтавщині та традиційній їжі нашого регіону — шпундрі з буряками.

Рецепт шпундри

Інгредієнти:

300-500 г ребра

3 буряки

1 ст. л оцту

2 цибулини

3 ст. л сметани

1 ч. л солодкої гірчиці

3 зубчики часнику

1 ст. л соняшникової олії

50 г вершкового масла

2 ст. л борошна

2 ст. л білого хрону

5 гілочок чебрецю

2 ст. л сметани

2 томати

50 мл води

Приготування:

Ребра нарізати невеликими шматками та посоліть. Потім натріть 1 ч. л солодкої гірчиці та 1 ст. л соняшникової олії.

Одну цибулину наріжте півкільцями, а 3 зубчики часнику притисніть плоскою стороною леза ножа. Викладіть свинину на деко разом із цибулею й часником, запікайте при 180 градусах 40 хвилин. Коли готове м’ясо трохи охолоне, відокремте його від ребер. Якщо ви використовували свинячий ошийок, то просто наріжте м’ясо на більш дрібні шматочки.

Візьміть 3 невеликі буряки, добре помийте та запікайте в духовці приблизно 1-1,5 години, залежно від розміру. Я раджу вибрати більш дрібний буряк і об'єднати процес запікання разом із м’ясом. У такому випадку м’ясо ви дістанете з духовки трохи раніше, ніж буряк.

Коли буряк запечеться, наріжте його півкільцями та перекладіть у сотейник або миску. Додайте 1 ст. л оцту та залийте водою так, щоб вода повністю покривала буряк. Залиште на 40 хвилин. Другу цибулину наріжте дрібними кубиками.

Розігрійте велику пательню з 40 г вершкового масла, додайте натерті два томати. Додайте 2 ст. л борошна, поперчіть і посоліть до смаку. На іншій пательні обсмажте цибулю 1-2 хвилини.

У пательню до томатів додайте нарізане шматочками м’ясо та обсмажену цибулю, а також буряк.

Візьміть 2 ст. л сметани, розведіть 50 г води та влийте до м’яса та буряку. Тушкуйте 5 хвилин. При подачі додайте до шпундри терті 1-2 ст. л білого хрону та гілочки чебрецю.

Шпундра на кухні

Два роки тому Клопотенко вже готував шпундру на своїй кухні.

— Шпундра з буряками — найхарактерніша українська страва, яку традиційно готують зі свинини та буряка. Згадка про неї є в книзі «Енеїда» Котляревського. Якщо Ви ніколи не готували шпундру та поєднання свинини з буряком здається вам незвичайним, просто спробуйте. І, можливо, ця страва стане вашою святковою або й схочете готувати її просто на обід, — написав тоді про цю страву Євген.

Нагадаємо, що у Кременчуці шпундру готують у закладі «Бойова Галушка», де відновлюють автентичну кухню регіону. Більше про це читайте в інтерв'ю «Кременчуцького Телеграфа» з кременчужанами Андрієм та Вікторією, які відкрили кафе за кошти, отримані у рамках урядового проєкту «єРобота».