ДТП у Горішніх Плавнях: водій Skoda з ознаками сп'яніння спричинив аварію

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19 квітня у Горішніх Плавнях на виїзді з міста у напрямку Кременчука сталася дорожньо-транспортна пригода — водій легковика Škoda наздогнав автомобіль ГАЗ. Про це йдеться в сюжеті «Телерадіокомпанії ГОК».

Водій Škoda мав ознаки алкогольного сп'яніння. Після освідування на нього склали адмінпротокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані сп'яніння).





Нагадаємо, що 18 квітня на проспекті Героїв Дніпра у Горішніх Плавнях нетверезий водій спричинив ДТП.