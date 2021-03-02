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Культура, ТЪ представляет, Полтавщина

В кінці робочого дня: що всередині Полтавського краєзнавчого музею

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 397

 

А ви давно були в музеї?

28 лютого на youtube-каналі Ukraїner з'явилось чергове відео з Полтавщини. Цього разу про Полтавський краєзнавчий музей.


Із будівлі краєзнавчого музею в Полтаві почався український архітектурний модерн. Російський імператор називав цю споруду шкідливою; німці в роки Другої світової війни, відступаючи, спалили її; радянська влада замінила вікна і черепицю, намагаючись вписати будівлю в комуністичну ідеологію. Але будинок відновили і нині — це приміщення музею та мистецький об’єкт, який створив новатор української модерної архітектури Василь Кричевський.


Сьогодні у фондах музею — понад 300 тисяч предметів. Працівники музею реставрують експонати, досліджують архіви, готують нові експозиції та зберігають історії людей для наступних поколінь.


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Автор: Руслана Горгола Відео: Ukraїner
Теги: Ukraїner музей
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