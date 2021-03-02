В кінці робочого дня: що всередині Полтавського краєзнавчого музею

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 397

А ви давно були в музеї?

28 лютого на youtube-каналі Ukraїner з'явилось чергове відео з Полтавщини. Цього разу про Полтавський краєзнавчий музей.





Із будівлі краєзнавчого музею в Полтаві почався український архітектурний модерн. Російський імператор називав цю споруду шкідливою; німці в роки Другої світової війни, відступаючи, спалили її; радянська влада замінила вікна і черепицю, намагаючись вписати будівлю в комуністичну ідеологію. Але будинок відновили і нині — це приміщення музею та мистецький об’єкт, який створив новатор української модерної архітектури Василь Кричевський.





Сьогодні у фондах музею — понад 300 тисяч предметів. Працівники музею реставрують експонати, досліджують архіви, готують нові експозиції та зберігають історії людей для наступних поколінь.



