Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Як почувається лікар Дмитро Лежньов, якого першим у Кременчуці вакцинували від COVID-19

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 185 Коментарів: 3

 

Другу дозу вакцини він (як і інші медики, яких щепили) отримає через 28 днів після першої

Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Кременчуцької першої міської лікарні імені О.Т. Богаєвського Дмитро Лежньов, якого першим у Кременчуці 26 лютого прищепили від коронавірусу вакциною Covishield (аналог AstraZeneca), почувається добре. Про це він розповів «Кременчуцькому Телеграфу» сьогодні, 2 березня, на п'ятий день після імунізації.


- Все гаразд, все нормально. Максимум, що було – це невеличке почервоніння та слабкий біль у місці ін'єкції, але це ніяк не відображалося на моєму житті та функціональності. Все це минуло за добу. Ні температури, нічого такого не було, – сказав лікар. – Зараз працюю, почуваюсь добре.


Згідно інструкції, другу дозу вакцини Дмитро Лежньов (як і інші медики, яких щепили) отримає через 28 днів після першої.


На запитання, на який період вистачає дії вакцини як захисту від коронавірусу, лікар відповів, що це достеменно не відомо, адже даних наразі мало – імунізація тільки-но почалася, але мінімум на пів року.

ПО ТЕМІ:

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: коронавірус коронавирус вакцина вакцинация медики врач
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Коментарі: 3

2 729
1
zzzzzz:
Сьогодні, 18:08

Непонятная вакцина с эфф. 65%, которой в Европе отказались вакцинировать людей старшего возраста...


13 2
11
Doktor:
Сьогодні, 18:22

А что он мог ещё сказать? Конечно "всё нормально"...даже если всё совсем не нормально. 

 


12 0
1 109
hunter:
Сьогодні, 22:24

Цитата: 

вакциною Covishield (аналог AstraZeneca)

Это не аналог,Вас ввели в заблуждения.


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