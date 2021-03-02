Як почувається лікар Дмитро Лежньов, якого першим у Кременчуці вакцинували від COVID-19

Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Кременчуцької першої міської лікарні імені О.Т. Богаєвського Дмитро Лежньов, якого першим у Кременчуці 26 лютого прищепили від коронавірусу вакциною Covishield (аналог AstraZeneca), почувається добре. Про це він розповів «Кременчуцькому Телеграфу» сьогодні, 2 березня, на п'ятий день після імунізації.
Згідно інструкції, другу дозу вакцини Дмитро Лежньов (як і інші медики, яких щепили) отримає через 28 днів після першої.
На запитання, на який період вистачає дії вакцини як захисту від коронавірусу, лікар відповів, що це достеменно не відомо, адже даних наразі мало – імунізація тільки-но почалася, але мінімум на пів року.