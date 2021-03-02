Хто з юних кременчужан найкраще читає вірші Тараса Шевченка

Визначили переможців міського конкурсу «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській» у чотирьох вікових категоріях
25 лютого у Кременчуці відбувся конкурс на краще читання віршів Т.Г. Шевченка «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській». Як повідомляє пресслужба мерії Кременчука, підсумки конкурсу підвели серед чотирьох вікових категорій учасників.
Діти та підлітки від 6 до 8 років:
Діти та підлітки від 9 до 11 років:
Діти та підлітки від 12 до 14 років:
Діти та підлітки від 15 до 17 років:
Цього року на участь у конкурсі подали 72 заявки. Роботи оцінювалися за чотирма критеріями: артистичність; емоційність виконання та сценічна виразність голосу; оригінальність творчої манери; зовнішній вигляд виконавців.
Усі учасники отримали дипломи за участь, а переможців нагородили грамотами та цінними подарунками.