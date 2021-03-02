Хто з юних кременчужан найкраще читає вірші Тараса Шевченка

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Визначили переможців міського конкурсу «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській» у чотирьох вікових категоріях

25 лютого у Кременчуці відбувся конкурс на краще читання віршів Т.Г. Шевченка «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській». Як повідомляє пресслужба мерії Кременчука, підсумки конкурсу підвели серед чотирьох вікових категорій учасників.





Діти та підлітки від 6 до 8 років:

І місце – Єлизавета Грисюк, гімназія №18;

ІІ місце – Дарина Берчук, ліцей №5 ім. Т.Г. Шевченка;

ІІІ місце – Богдан Міхневич, гімназія №20.

Діти та підлітки від 9 до 11 років:

І місце – Анастасія Кононенко, ліцей №10 «Лінгвіст»;

ІІ місце – Марія Маєвська, ліцей №4 «Кремінь»;

ІІІ місце – Євгеній Решетняк, гімназія №3.

Діти та підлітки від 12 до 14 років:

І місце – Ліна Лесіна, гімназія №22;

ІІ місце – Юлія Єгорова, ліцей №5 ім. Т.Г. Шевченка;

ІІІ місце – Маргарита Блоха, гімназія №16.

Діти та підлітки від 15 до 17 років:

І місце – Діана Мироненко, ліцей №5 ім. Т.Г. Шевченка;

ІІ місце – Єсенія Омельян, ліцей №5 ім. Т.Г. Шевченка;

ІІІ місце – Орлов Максим, ліцей №4 «Кремінь».

Цього року на участь у конкурсі подали 72 заявки. Роботи оцінювалися за чотирма критеріями: артистичність; емоційність виконання та сценічна виразність голосу; оригінальність творчої манери; зовнішній вигляд виконавців.





Усі учасники отримали дипломи за участь, а переможців нагородили грамотами та цінними подарунками.



