9 березня у Кременчуці відбудеться мітинг до Дня народження Тараса Шевченка

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9 березня у Кременчуці відбудеться мітинг з нагоди 207-ї річниці від Дня народження великого кобзаря Тараса Шевченка. Про це інформує пресслужба мерії нашого міста.





Де: біля пам’ятника Т.Г. Шевченку у Ювілейному парку.

Коли: об 11.00.