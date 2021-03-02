9 березня у Кременчуці відбудеться мітинг до Дня народження Тараса Шевченка

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Захід запланований на 11.00
9 березня у Кременчуці відбудеться мітинг з нагоди 207-ї річниці від Дня народження великого кобзаря Тараса Шевченка. Про це інформує пресслужба мерії нашого міста.
Де: біля пам’ятника Т.Г. Шевченку у Ювілейному парку.
Коли: об 11.00.