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Кременчук, Культура, Украина, Мир

9 березня у Кременчуці відбудеться мітинг до Дня народження Тараса Шевченка

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 299

 

Захід запланований на 11.00

9 березня у Кременчуці відбудеться мітинг з нагоди 207-ї річниці від Дня народження великого кобзаря Тараса Шевченка. Про це інформує пресслужба мерії нашого міста.


Де: біля пам’ятника Т.Г. Шевченку у Ювілейному парку.

Коли: об 11.00.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: мітинг Тарас Шевченко кобзар
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